Social Grill har etableret sig flere steder i Nordsjællandske på det seneste, blandt andet i Helsingør. Men konceptet kommer altså ikke til Allerød lige pt. Foto: Christopher Valeur

Nej tak til populært spisested i bymidten

Social Grill er den seneste tid poppet op flere steder i Nordsjælland. De vil også gerne til Allerød, men kommunen siger nej tak.

Allerød - 03. juni 2021 kl. 06:47 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Der bliver ikke sat en pavillon op ved Allerød Bibliotek som base for gourmet fastfood og familieaktiviteter, sådan som ejeren af madstederne Social Grill ellers havde ønsket det og ansøgt Allerød Kommune om.

Et flertal i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har vendt tommelfingeren nedad, blandt andet fordi det frygter, at konceptet vil være konkurrenceforvridende.

- Et flertal inklusiv mig selv valgte at give et afslag til Social Grill, fordi der er risiko for, at det bliver konkurrenceforvridende og ikke gavner det lokale handelsliv. I forhold til konkurrencen handler det jo om, at de øvrige handlende har en fysisk bygning med husleje og vedligeholdelse, mens Social Grill vil etablere sig på en stadeplads, der egentlig er tiltænkt noget mere midlertidigt, fortæller Miki Dam Larsen (S), der er formand for udvalget.

Social Grill havde i sin ansøgning selv lagt op til en aftale for en tidsbegrænset periode på minimum to, gerne tre år.

- Det er mere permanent end så meget andet. De har alt andet lige lavere lokaleudgifter på den måde, og det ville være ærgerligt, hvis det er med til at presse dem ud, som har udgifter til leje af lokaler, siger Miki Dam Larsen.

Pavillon fungerer bedst Afslaget på at etablere sig i en pavillon ærgrer ejeren af Social Grill, Morten Christensen. For muligheden for udendørs liv er en af hovedidéerne bag konceptet.

- Det er ærgerligt, at man ikke har mod på at prøve det i Allerød, for generelt synes vi, det fungerer bedst med sådan en pavillon. Det er bare mere hyggeligt og skaber noget liv i bybilledet. Det er noget andet, når man kommer ind i butik, siger Morten Christensen, som nu vil gå lidt i tænkeboks.

- For vi er stadig meget interesserede i Allerød. Men det kræver, at vi finder det rigtige, lidt hyggelige lejemål. Det er jo nemt nok at sige, at vi bare skal finde et lokale, men det skal jo også kunne lade sig gøre et sted, hvor man kan skabe et ude-miljø. Det har vi ikke rigtig kunnet finde i Allerød. Der skal jo også være noget ledigt, siger han.

Platform for oplevelser Social Grill findes i dag i seks nordsjællandske byer, blandt andet Birkerød, Værløse og Sorgenfri, og beskriver sig selv som gourmet grill, iscafé og minikulturcenter i ét.

- Den første åbnede vi i Birkerød, hvor jeg er vokset op, og vi er en stærkt lokalt forankret kæde med et familievenligt koncept. Vi laver gourmet fastfood og har samtidig det stærke sociokulturelle ben ved at arrangere en masse aktiviteter til glæde for de lokale. Vi lever ikke af turister, men af folk der kommer tilbage og bruger os som platform for oplevelser med familien, siger Morten Christensen

Grillbaren har for eksempel altid et kreativt værksted, hvor børnene kan male på sten eller sidde og tegne. Derudover står de for forskellige arrangementer, som musikquiz , bingo, børneteater og jazz-aftner.

- Vi prøver også at lave lokale partnerskaber omkring aktiviteterne, for eksempel vinsmagning sammen med den lokale vinhandler. Det er sådanne aktiviteter, der differentierer os i et marked, hvor der er rigtig mange, som laver god mad, siger Morten Christensen, der mener, at Social Grill og Allerød er et perfekt match.

- Allerød har den rigtige størrelse med en velfungerende bymidte og handelsliv. Når man ligger i bymidter og er et udstillingsvindue, så har man også et ansvar for at komme med noget, der gør en positiv forskel for de lokale. Det er jeg sikker på, vi kunne matche i Allerød, siger han.

Spændende projekt Miki Dam Larsen kan også godt se en værdi i at få Social Grill til byen. Men det skal være i de rette rammer.

- Jeg synes selv, det er et spændende projekt, og Social Grill kan være en god attraktion i bymidten. Umiddelbart vil vi gerne give plads til dynamisk udvikling og nye ideer, men når projektet har en mere permanent karakter, skal det helst ind i eksisterende bygninger, siger udvalgsformanden.