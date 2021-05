Foto: Lars Wallin

Send til din ven. X Artiklen: Nedlukning truer: Presses af to større smitteudbrud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nedlukning truer: Presses af to større smitteudbrud

Allerød - 19. maj 2021 kl. 21:56 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Smittetallene stiger fortsat i Allerød. Derfor mødes økonomiudvalget onsdag ekstraordinært for at beslutte, om der skal ske midlertidig nedlukning i kommunen.

Cronasmitten fortsætter med at stige i Allerød, der onsdag eftermiddag kunne konstatere 223 smittede per 100.000 indbyggere.

Det svarer til 57 smittede borgere i kommunen de seneste syv dage og betyder, at Allerød placerer sig som kommunen med 9.-flest smittede i landet i forhold til indbyggertal.

Onsdagens tal viste samtidig, at den testkorrigerede incidens i Allerød var på 149, og det fik til eftermiddag borgmester Karsten Längerich (V) til at indkalde til et ekstraordinært møde i økonomiudvalget torsdag eftermiddag.

På mødet skal udvalgets medlemmer tage stilling til, om der skal ske nye tiltag for at forebygge yderligere smittespredning i Allerød. For eksempel i form af midlertidig lukning af skoler og daginstitutioner samt bygninger med offentlig adgang. Sidstnævnte kan for eksempel være biblioteker, biografer, teatre idrætshaller, træningscentre og svømmehaller.

- Alle vil sevlfølgelig gerne for alt i verden undgå en ny nedlukning. Men vi skal tage stilling til, om vi skal gøre noget, for det er en bekymrende udvikling, siger borgmester Karsten Längerich (V), som endnu ikke kan sige, om en midlertidig, lokal nedluking er en realistisk mulighed.

- Det kommer an på udviklingen de kommende dage, så vi kigger dagligt på tallene og følger smittekæderne.

Ifølge borgmesteren bliver der især holdt et vågent øje med Lillerød, hvor der for tiden er to større smitteudbrud.

- Det ene har sit udspring på Lillevang Skoles mini-SFO og har indtil videre resulteret i 20 smittede. Og på Kratbjergskolens afdeling Engholm, har vi registreret ni tilfælde, siger Karsten Längerich.

Byrådet besluttede i april måned, at økonomiudvalget skal kunne iværksætte nedlukninger, hvis det er nødvendigt.

Det kan ske, hvis incidensen i de omkringliggende kommuner generelt ligger over 200, samtidig med at kommunens egen testkorrigerede incidens er over 100. Eller hvis kommunens testkorrigerede incidens er over 150. Onsdag var den altså 149.

Hvis den testkorrigerede incidens når over 250, lukkes en kommune automatisk ned.