Nedgravet hønselort, borgersamlinger og malerier af underbevidstheden: Mød Kurt fra SF

Allerød - 12. marts 2021

En konkret oplevelse spiller en helt afgørende betydning for, at jeg denne morgen befinder mig på Nattergalevej i det nordøstlige hjørne af kommunen for at interviewe Kurt Koudahl Petersen til Allerød Nyts serie om nye kandidater til kommunalvalget.

Han sad og læste i den seneste udgave af kommuneplanen, Kommuneplan 2017, da noget gik op for ham.

"Der står i den, at kommunen har valgt ikke at lave en miljøvurdering af dens kommende byggeprojekter, fordi den ikke mener, at der er væsentlige miljøbelastninger forbundet med dens byggeplaner. Jeg så helt sort, da jeg læste det. At man tænkte på den måde, var lige som at kigge ud i fortiden i stedet for at kigge ind i fremtiden," fortæller Kurt Koudahl Petersen.

Vi befinder os i hans coronakontor/værksted/atellier, der er et kælderværelse, der ligger plant med baghaven. Gennem vinduerne kan man se ud i den langstrakte have, der skråner ned i midten og danner en lille sø, hvor isen næsten er smeltet. Bagerst i haven ligger en hønsegård, som han netop har måtte sætte tag på, så det ikke blev en åben buffet for rovfuglene. Kun et par meter ude foran os i haven, starter hans permakultur-nyttehave, der ligger oven på en blanding af træ og hønselort.

"Når man graver det ned, går det langsomt i forrådnelse og skaber næringsrig jord i en 10-20-årig periode," forklarer han.

Udskiftede oliefyret Da han flyttede til kommunen i 2016, var noget af det første, han gjorde, at udskifte sit oliefyr med en luft-til-vand-varmepumpe.

Klimaet, naturen og den grønne omstilling er noget, der ligger Kurt Koudahl Petersen meget på sinde, og inden jeg føler, at interviewet rigtigt er kommet i gang, har han snakket en lille time om emnet.

"Når jeg selv er optaget af det, er det fordi, at det er, synes jeg, en simpel fortælling om, noget vi er nødt til at gøre på en helt anden måde. Klimaforandringerne er den største globale udfordring. Lokalt indebærer det, at den nye kommuneplan (Kommuneplan 2021, red.) skal være gennemtænkt i forhold til miljømæssige konsekvenser. Det skal den, fordi det har en betydning for vores børns opvækst, det har en betydning for, hvad vi alle sammen spiser og drikker, og det har en betydning for velvære. Det er virkelig noget, der skal gøres bedre," siger han.

Kurt Koudahl Petersen kan skrive mange ting på CV'et: Maler, byplanlægger, uddannelseskonsulent og stor fortaler for grøn omstillng er nogle af dem. Foto: Allan Nørregaard

Ifølge ham selv har han en hel vifte i sit hoved af forslag til, hvordan man kan gøre netop dét: Grønne krav til nye lokalplaner, fælles varmekilder ved nybyggeri, kommunen skal kun køre i elbiler, ansættelse af grønne konsulenter, der kan tage ud til private og rådgive om klimatilpasning og kortere sagsbehandlingstider for byggesager, så borgere, der ønsker at klimatilpasse deres hus, ikke bremses af bureaukratiet, er blandt ideerne.

"Men egentlig så jeg gerne, at hele spørgsmålet om Allerøds klima-, miljø og naturprofil blev genstand for diskussion i en borgersamling," siger han.

Kort fortalt går en borgersamling ud på at samle X antal tilfældige borgere X antal gange for at diskutere en given sag. En borgersamling førte til en ændring af den irske abortlovgivning og er en metode, der herhjemme bruges af Albertslund Kommune.

Kurt Koudahl Petersen Kandidat for SF ved efterårets kommunalvalg

68 år

Samlevende på 6. år med Therese. Hendes yngste barn Jakob bor hos dem på Nattergalevej.

Har én datter og to børnebørn

Uddannet byplanlægger, men arbejder som selvstændig uddannelseskonsulent

Opvokset ved Sejerøbugten i Odsherred Ville ikke være fattig kunstner Værelset, vi sidder i, er fyldt med malerier både på væggene og på gulvet. Han har malet hele livet, men de seneste år har han forsøgt at få det til at fylde mere og mere. I øjeblikket har han fokus på underbevidstheden i sine malerier, og så er han i gang med at lave en hjemmeside, hvorfra man skal kunne købe hans værker.

68-årige Kurt Koudahl Petersen er vokset op ved Sejerøbugten i Odsherred under, ifølge ham selv, beskedne kår. Hans far var jord- og betonarbejder og moren rengøringskone. Hans malertalent skaffede ham en plads på Det Kongelige Danske Kunstakademi, men efter to år droppede han kunstnerlinjen til fordel for den mere konkrete uddannelse som byplanlægger samme sted.

Kurt Koudahl Petersen er 68 år, opvokset i Odsherred og stiller op for SF til det kommende kommunalvalg. Foto: Allan Nørregaard

"Jeg så på kunstnertyperne, jeg studerede sammen med og tænkte: De har lige så få penge, som mine forældre havde. Jeg må prøve noget andet," fortæller han.

Han endte dog med at bruge det meste af sit arbejdsliv inden for uddannelsesbranchen. Det er derfor blandt andet en venden-tilbage-til-rødderne-logik, der nu har fået ham til at stille sig i frontlinjen og blive byrådskandidat efter lidt over 20 år som menigt medlem af SF.

"Man kan gå ud i haven og ændre noget, men man kan også gå ud i ens kommune og ændre på tingene. Det er oplevelsen af at være med til at forandre ting, der tænder mig ved politik. Det her er en mulighed for mig til at præge tingene gennem mine ideer om grøn omstilling og planlægning", siger Kurt Koudahl Petersen.