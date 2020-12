Udtyndingen i løvtræsbevoksningerne skal sikre, at bevoksningerne udvikles til store, sunde og harmoniske træer. Pressefoto

Naturstyrelsen tynder ud i flere lokale skove

Temaet for skovningerne er først og fremmest udtyndinger i mellemaldrende løvtræbevoksninger.

"Skovningen kan desværre ikke ske helt uden gener for skovenes daglige brugere, idet det kan blive nødvendigt, at man omlægger ruten for den daglige tur i skoven," oplyser Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.