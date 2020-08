Naturstyrelsen vil prioritere skovgæsters præferencer for mindst mulig trafik over en bevaring af Dæmpegård. Det kan betyde svære udsigter for en fremtidig anvendelse af ejendommen, selv hvis der ikke bliver givet dispensation til nedrivning. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Naturstyrelsen om Dæmpegård: - Vi prioriterer skovgæsterne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturstyrelsen om Dæmpegård: - Vi prioriterer skovgæsterne

Allerød - 12. august 2020 kl. 05:34 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dæmpegårds fremtid er fortsat uvis. Snart skal Fredningsnævnet tage stilling til en ansøgning fra Naturstyrelsen om at rive Dæmpegård ned, og Allerød Kommune har sendt nævnet en udtalelse.

Heri fremfører de, at de mener, der bør gives et afslag, men de skriver også, at de faktisk slet ikke mener, Fredningsnævnet ikke har mulighed for at give en dispensation til en nedrivning. Selvom selve gården ikke er fredet, så mener kommunen, at den er central i den landskabsfredning, der gælder.

- Det er kommunens opfattelse, at nedrivning og fjernelse af den eksisterende bebyggelse vil stride mod fredningens formål.

Og videre:

- Kommunen er derfor af den opfattelse, at bestemmelsen kun giver Fredningsnævnet mulighed for at meddele dispensation til ombygning og/eller genopførelse, men ikke mulighed for mere vidtgående tiltag som fjernelse af bygningerne.

Er Fredningsnævnet enig vil det formentlig betyde, at en ny fredningsproces skal starte op. Dæmpegård kan så blive stående lidt længere, men det store problem udestår.

Hvem vil bruge og vedligeholde gården?

I Naturstyrelsen Hovedstaden vil skovrider Kim Søderlund gerne tale om Dæmpegård. Han understreger, at sagen ikke handler om, at Naturstyrelsen vil lave et shelter og bålpladser lige netop der, som de har søgt om, for det kunne de også gøre et andet sted. Men Naturstyrelsen har ikke brug for Dæmpegård mere, og de kan altså ikke finde nogen, der vil leje den.

- Vi har gjort, hvad vi kan. Vi synes også Dæmpegård ser sød ud, som den ligger der, og vi er helst fri for at rive den ned. Vi har været i dialog med mange mennesker, og vi har også henvendt os til RealDania, men de har takket nej, siger Kim Søderlund.

Naturstyrelsen har fået kritik for de præmisser, de har opstillet for mulige lejere. En lejer skal gå med til at sætte ejendommen i stand, og Naturstyrelsen har ikke ønsket en lejer som for eksempel en restaurant eller en institution, der vil medføre øget trafik i skoven.

- Vi har lagt den begrænsning ind, at det skal være en lejer, der ikke øger trafikken. Så er der nogen, der kan sige, at det er vigtigere at bevare Dæmpegård og så lade hundredevis af biler køre hen til den. Vi vælger at prioritere skovgæsterne, siger Kim Søderlund.

- Når vi snakker med skovgæsterne om, at hvad de sætter pris på, så er det, at der ikke kører biler rundt i skoven. Det generer skovgæsterne. Ad Stumpedyssevej ville man skulle køre over en kilometer, og gennem Frederik 7 vej vil ikke være hensigtsmæssigt for beboerne, siger skovrideren.

Den rette naturglade og pengestærke lejer har ikke vist sig, og det tyder altså på en svær fremtid for Dæmpegård, selv hvis Fredningsnævnet giver afslag på dispensation om nedrivning.