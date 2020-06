Narkobilist stoppet på motorvejen

På Hillerødmotorvejen ved afkørsel 11 mod Allerød blev en 27-årig mandlig bilist fra Måløv søndag klokken 15 standset af en politipatrulje.

Han blev bedt om at puste i et narkometer, som viste, at han formentlig var påvirket af stoffer, mens han kørte bil.