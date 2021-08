Det lader til, at asfaltfabrikken i Farremosen lugter mindre, efter der er lavet et nyt anlæg til luftrensning, og en del af fabrikken er blevet kapslet ind. Men en sidste lugtobservation skal gennemføres, før kravet i kommunens påbud er opfyldt og kan bortfalde. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Næser på arbejde igen: Pankas får tre måneder til sidste lugtetest

Pausen i standsningspåbud til asfaltvirksomheden Pankas forlænges. Inden den 18. november skal en tredje lugt-observation være dokumenteret.

Allerød - 30. august 2021 kl. 22:03 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Næserne i det professionelle lugtepanel er ikke færdige med at forsøge at opsnappe ubehagelige lugte, når der bliver produceret asfalt på Pankas' fabrik i Farremosen.

På et ekstraordinært møde mandag aften besluttede et flertal i Allerød Byråd, at pausen i kommunens påbud om produktionsforbud til Pankas forlænges.

Pankas har på nuværende tidspunkt fået gennemført to lugtobservationer, lavet af Force Technology. De viser begge, at lugten fra asfaltværket er blevet mindre, og under de fastsatte værdier i miljøgodkendelsen,

Men en tredje lugtobservation skal gennemføres for at opfylde kravene i påbuddet. Og det er for at give Pankas tid til at gennemføre den, at byrådet mandag aften endnu engang trykkede på pausekknappen.

Suspensionen af påbuddet forlænges frem til den 17. december klokken 15. Pankas skal dog have afleveret dokumentationen senest den 18. november.

Dokumentationen skal udgøre »et fagligt utvivlsomt grundlag for en vurdering af, om Allerød Kommunes påbud af 30. december 2020 er overholdt«, som det lyder i byrådsflertallets beslutning.

I beslutningen understreges det desuden, at forvaltningen får bemyndigelse til at lave supplerende målinger for at sikre validiteten.

Krav overholdt Beslutningen blev blandt andet truffet på baggrund af en faglig vurdering fra Teknologisk Institut, som konkluderer, at kommunens krav med de foreløbige to målinger er blevet overholdt, og at lugtgenerne er blevet signifikant mindre.

- Derfor vurderes det på nuværende tidspunkt ikke proportionalt at håndhæve påbuddet. Ingen må dog være i tvivl om alvoren, og vi må have tre målinger, før dokumentationen er endeligt i hus, sagde borgmester Karsten Längerich (V) på byrådsmødet.

Det var 15 ud af 21 byrådsmedlemmer enige i.

Konservative stemte imod forlængelsen af pausen.

- Vi vil gerne bevare presset på Pankas, sagde Martin Wolffbrandt.

Viggo Janum fra Vores Allerød undlod at stemme, fordi han helst havde set at der ikke var en tidsfrist på pausen.

- Hvis ikke målingen nås i år, må vi tage det op igen til foråret, så vi endegyldigt kan lukke sagen, sagde han.

Trusler hjælper ikke Pankas sendte rapporten om lugtobservationerne torsdag den 26. august, dagen inden kommunens deadline.

Samtidig med rapporten sendte Pankas via sin advokat også en klage over påbuddet.

Af klagen fremgår det, at hvis Allerød Kommune efter gennemgang af rapporten forbyder fortsat drift på Pankas, vil der »omgående blive rejst et særdeles stort, fortløbende, erstatningskrav overfor kommunen«.

Til det sagde Karsten Längerich inden byrådsmødet:

- Vi er en myndighed, og vi træffer den rigtige beslutning ud fra den vejledning, vi får. Og man kan ikke true sig til andre beslutninger.

