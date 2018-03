Finanskrisen var hård ved familiens økonomi, da tabte penge på et andet sted, de boede. Men de fik mulighed for at købe huset på Farremosen 5. Dengang vidste de ikke, at det ville blive nærmeste nabo til et erhvervsområde for tung industri. Foto: Allan Nørregaard

Nabo til asfaltfabrik kan ikke låne penge til udbygning

I banken fik René Ringsby Kiel at vide, at hvis ikke erhvervsområdet for tung industri var dukket op, så havde det ikke været noget problem at låne pengene.

- Det er lidt mærkeligt at få at vide, at man har en god økonomi og er en god bankkunde, men at man på grund af noget, som andre har besluttet, ikke kan gøre noget. Det gør det ekstra bittert. Normalt køber man hus for at have en opsparing, men den er ligesom forduftet. Det, der er så forbandet, er, at man får ødelagt sit økonomiske fundament, uden at man selv har været skyld i det. Jeg har bare boet i mit hus og betalt mine regninger, siger René Ringsby Kiel, der føler, at handlemulighederne er begrænsede.