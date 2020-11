Nabo opførte sig mistænkeligt

Onsdag klokken 11.10 ringede en beboer fra Drosselvang i Allerød til politiet og anmeldte, at en mand gik mistænkeligt rundt i området. Anmelderen mente, at manden muligvis kunne være en indbrudstyv, der ledte efter boliger, hvor ingen var hjemme.

En patrulje blev sendt til området, hvor en mand med det rette signalement blev truffet. Det viste sig, at manden selv boede i området, og at han blot var ude at gå en tur.