Når verdens fedeste møbler forveksles med sjuskede kopier

Mange vil gerne kopiere de legendariske designmøbler, PP Møbler fremstiller. Det bliver man nødt til at slå ned på, for håndværkets, miljøets og arbejdsvilkårenes skyld, mener virksomhedens direktør Kasper Holst Pedersen.

Allerød - 06. maj 2021

The chair, Den runde, Kennedy-stolen. Kært barn har mange navne. Også Hans J. Wegners stol 501/503. Stolen er sammen med Bamsestolen, der ligeledes er tegnet af Wegner, PP Møblers mest kopierede stol.

Hans J. Wegner introducerede 501-stolen, som han selv kaldte »Den runde«, i 1949 med fletsæde og lavede så året efter yderligere en version (503) med lædersæde.

I 1960 sad John F. Kennedy og Richard Nixon i den under verdens første tv-transmitterede præsidentdebat. Derfor kaldes stolen også »Kennedy-stolen«. Med det internationale gennembrud blev stolen af amerikanerne yderligere omdøbt til det yderst flatterende »The chair«.

Snylter på navnet - Wegner var en afsindigt grundig mand, der gik op i både æstetik og ergonomi. Han gjorde meget ud af, at det skulle være et stykke lækkert snedkerarbejde, og med denne stol fandt han sit eget formsprog. Det blev hans gennembrudsværk, og internationalt er det nok også hans hovedværk, siger Kasper Holst Pedersen, der er administrerende direktør i familievirksomheden PP Møbler, som hans farfar, Ejnar Pedersen, var med til at stifte tilbage i 1953.

Han tilføjer:

- Det værste ved det for os er, hvis forbrugerne ikke kan skelne imellem kopi og original. For originalen er en fantastisk stol. Det er det, der er på spil for os. Det er selvfølgelig også irriterende, at der bliver snyltet på navnet. Vi gør meget ud af vores arbejde, og så er det ærgerligt, hvis det bliver sammenlignet med sådan noget, der er lavet med bind for øjnene.

En hul kopi Kopierne kommer typisk fra Kina, og nogle af dem har PP Møbler stående i Allerød, hvor firmaet har sin møbelproduktion.

Kasper Holst Pedersen kommer baksende op fra lageret med fire eksempler på kopier af »The chair«.

- De er allesammen meget tydelige. Men den ene er decideret fascinerende, siger han med et smil og gnider sig næsten i hænderne over at skulle vise den frem.

Et rædsel af en stol åbenbarer sig da også, da han trækker plastikken af. Den er støbt i metal, og når man banker på den, kan man høre, at den er hul indeni. Metallet har fået en træ-lignende overflade.

- Jeg synes, den er hylende morsom. Og jeg er fascineret over, hvad der får folk til at kaste sig ud i det, for det er jo et relativt stort arbejde, siger Kasper Holst Pedersen og fortsætter:

- Mange spørger til, om vi bliver presset af kopierne. Det gør vi egentlig ikke. »Det er jo ikke fordi, vi føler os overgået«, som vores smed plejer at sige.

Så for møbeldirektøren handler modstanden imod kopierne ikke om en frygt for, at PP Møbler på sigt ikke kan sælge sine designklassikere. Det er nogle meget større problematikker, der er på spil. En dybere bekymring for at det gode håndværk, ordentlige arbejdsvilkår og hensynet til miljøet bliver tilsidesat.

Kæmper for håndværket - Kineserne siger, du skal bare være stolt over, at du bliver kopieret. Det er et tegn på, at man ser op til dig. Jeg kan da godt have respekt for, hvis det er ment som et kadau. Men det er jo ærgerligt, når kopier i elendig kvalitet lavet under dårlige arbejdsforhold og dårlige miljøforhold kommer ud på markedet og konkurrerer på pris, siger Kasper Holst Pedersen, der som direktør i PP Møbler står i spidsen for et af de eneste tilbageværende møbelsnedkerier i Danmark med håndværksbaseret serieproduktion.

Mange andre har flyttet produktionen til udlandet, fordi de er blevet presset på priserne og på lønniveauet.

- Der er behov for at kæmpe for det danske håndværk og for danske arbejdspladser. Vi er her for at lave nogle af verdens fedeste møbler under ordentlige vilkår, og det koster penge. Alene lønningerne i Danmark er fem gange så høje som i Østeuropa og måske 10 gange højere end i Kina, hvor bæredygtighed heller ikke spiller en rolle i produktionen. Det handler både om kvalitet og bæredygtighed, hvis vores håndværk forsvinder, siger han.

