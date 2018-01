Se billedserie Allerøds borgere er vant til at se og høre tamburkorpset ved diverse arrangementer, som på billedet fra da Birgitte Gøje Gruppen fyldte 75 år. Men fødselsdagskoncerten på Lillerød Skole lørdag den 20. januar kan blive den sidste. Foto: Allan Nørregaard

Musikkorps kæmper for overlevelse

Allerød - 18. januar 2018 kl. 05:44 Af Anne-Mette rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 45 år har Allerød Tamburkorps spillet musik og marcheret i gaderne. Men på lørdag, når korpset giver koncert på Lillerød Skole i anledning af sin fødselsdag, kan det meget vel være sidste gang, korpset svinger tamburstokken og blæser i instrumenterne.

Allerød Tamburkorps overvejer nemlig meget kraftigt at lukke ned på grund af svigtende medlemstal.

- Det er supertrist, for vi har både instrumenter og penge til at drive orkesteret med. Men medlemstallet er lige i underkanten, og der er ikke umiddelbart nogen tilgang af nye, siger Henrik Frederiksen.

Han er formand for korpset, der pt tæller blot 14 medlemmer. For bare to år siden var der 28, og da det gik allerbedst, spillede 60 med i Allerød Tamburkorps.

Der er gjort mange forsøg på at trække flere til, men indsatsen har ikke rigtig givet pote.

- Her i 2017 har vi brugt rigtig meget tid på at prøve at hverve nye medlemmer, blandt andet ved at dele flyers ud til alle husstande i Allerød og omegn samt ved arrangementer. Vi har holdt »kom og vær med-arrangementer«, og vi har prøvet, om nogle af dem, der spiller på musikskolen, kunne tænke sig at være med. Men der sker intet. Der kommer ikke en eneste, og nu har vi ikke flere ideer tilbage, siger Henrik Frederiksen.

Derfor ligger der nu til den kommende generalforsamling, som finder sted den 30. januar, et forslag om at lukke korpset ned. Og som formanden ser det, er det eneste, der kan redde korpset fra en lukning, en tilkendegivelse om flere medlemmer.

Hvis Allerød Tamburkorps lukker, bliver alle instrumenter og værdier stående i fem år i tilfælde af, at andre skulle få lyst til at lave et tamburkorps. Derefter overgår de til musikskolen.

I Landsgardeforeningen, som er en sammenslutning af danske bygarder, kan man godt nikke genkendende til problemet med faldende medlemstal. Men det er dog ikke et generelt problem.

- Der er en nedgang i antallet af medlemmer, men det er ikke alle steder. Det er trange kår, men ikke for alle. Det er lidt forskelligt, hvor i landet det rammer. Sådan noget som Helsingør Pigegarde, der jo også ligger i Nordsjælland, har godt 120 medlemmer, så de har for eksempel ikke nogen problemer, siger Kirsten Nielsen, der er næstformand i Landsgardeforeningen.

- Det handler også om, hvor smart det er i det område, man bor. Om det er et sted, hvor man spiller fodbold eller håndbold. Det er jo lidt specielt at gå i sådan en uniform. Nogle synes, det er smart, mens andre synes, det er nørdet.

Koncerten i anledning af korpsets 45 års fødselsdag spilles i gymnastiksalen på Lillerød Skole lørdag den 20. januar klokken 14. Det er gratis, og alle er velkomne.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.