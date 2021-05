Mungo åbner igen: Som at løbe et maraton uden at varme op

Anna Malzer og Mungo Park genåbner den 6. maj med udendørsforestillingen Romeo og Julie. Foto: Allan Nørregaard

Den 6. maj genåbner Mungo Park med udendørsforestillingen Romeo og Julie med blandt andet ballet i trillebøre og et sumobryderkor

Allerød - 03. maj 2021 kl. 07:03 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Mungo Parks teatersal har været unaturligt stille i 2021 grundet coronanedlukningen, men nu er tingene ved at lysne.

Når teatret slår dørene op den 6. maj, vil publikum dog hurtigt blive ledt ud igen, for i de første halvanden uge byder teatret på udendørsvisningen af klassikeren Romeo og Julie i skoven bag Allerød Bibliotek.

"Det er et gæstespil, vi har købt for at være sikre på, at vi kunne have noget på dagen, hvor vi åbner, siger teaterdirektør Anna Malzer og knipser med fingrene som tegn på, at de er klar fra dag ét.

Forestillingen er lavet af Asterions Hus og er et anderledes take på Shakespeare-fortællingen. Mildest talt.

"De danser ballet i trillebøre og har et sumobryderkor, så de leger med Romeo og Julie-myten på en frisk, livsbekræftende og meget underholdende måde. De spænder rundt i skoven, og man bliver pisseglad i låget af at se den. Det er en historie om kærlighed. Det trænger vi til, og de vælter rundt. Det trænger vi også til," siger Anna Malzer.

Et stykke om en mand der hader kvinder Udover gæstespillet byder foråret også på en premiere på stykket Galathea3000 samt på de sidste visninger af flere af denne sæsons store hits som Spejlmanden og De hovedløse. Og skuespillerne glæder sig til at komme i gang igen efter at have været hjemsendt på reglerne om coronalønkompensation.

"Det er som at løbe et maraton uden at varme op. Det er fra 0 til 100. De øver på dagen og så spiller de," siger Anna Malzer.

Holdet bag Galathea3000, der jo ikke har spillet før, øver dog og er i gang, mens Allerød Nyt er forbi.

"Det er en gendigtning af en gammel græsk myte om en mand, der hader kvinder virkelig meget. Han har ikke kunne finde en kæreste og skærer sig så en lille kvinde ud af et stykke elfenben. Så bliver figuren vakt til live og de lever, ifølge myten, lykkeligt til deres dages ende med hende skabt i hans billede. Den har vi så skrevet fra hendes point of view og ført op i nutiden. Det med at blive skabt i nogens blik, kan man perspektivere ind i ret meget, for eksempel det at være barn. Du bliver jo også skabt i dine forældres blik. Og hvad sker der så, når man træder uden for. Det er i høj grad et eksistensialistisk spørgsmål," siger Anna Malzer.

Byggeri snart i gang Mens vi sidder og snakker, vender strømmen tilbage i Mungo Park. Teatret har ikke haft strøm i en uge på grund af de indledende forberedelser til bygningen af Mungo Parks nye teatersal, hvor en elplade har skulle flyttes. Selve byggeriet går i gang om to uger.

"Og så regner vi med, at det står færdig efter sommeren 2022," siger Anna Malzer og skynder sig at tilføje:

"Men vi spiller, som vi plejer, i hele perioden. Vi glæder os til at komme i gang og håber virkelig, at folk tør købe en billet."

De første visninger af Galathea3000 er allerede udsolgt. For mange af de andre forestillingers vedkommende er der "få billetter" tilbage, så noget tyder på, at det ikke kun er de teater-ansatte, der ser frem til Mungo Parks genåbning.