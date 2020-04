Teaterdirektør Anna Malzer håber på en hjælpepakke til teatrene, ellers ser det sort ud for økonomien. Foreløbig er 40 Mungo Park-forestillinger blevet aflyst. Foto: Allan Nørregaard

Mungo Park presset af viruskrise

Teatrene skriger på en økonomisk hjælpepakke. Uden sådan en får det alvorlige konsekvenser, siger Mungo Park-direktør Anna Malzer.

Allerød - 06. april 2020

Omkring 40 forestillinger har teateret Mungo Park foreløbig måttet aflyse på grund af den nedlukning, der er fulgt med bestræbelserne på at mindske smitten med coronavirus i Danmark.

Det gør naturligvis ondt på teateret, der har hårdt brug for hjælp, hvis fortællingen om Mungo Park skal have en foreløbig lykkelig slutning.

- Det kommer til at få meget alvorlige konsekvenser, hvis der ikke kommer en hjælpepakke specifikt til teatrene. Vi har allerede aflyst cirka 40 forestillinger her på Mungo Park og på turnéer i Jylland. Det er rigtig mange indtægter, som vi går glip af, siger Anna Malzer, der er direktør på Mungo Park.

Hun har prøvet at råbe politikerne op, blandt andet i en stor kronik i Politiken for et par uger siden. Debatten har da også rullet, men en hjælpepakke har det altså ikke ført til endnu.

- Så vi venter i alvor og spænding. Vi håber og tror på en hjælpepakke, men det ser ud til, at forhandlingerne er svære og trækker ud. Jeg vælger at tro, at det handler om, hvad der er tid til hvornår og ikke prioritering. For det ville være mærkeligt ikke at hjælpe den statsstøttede kultur. Så har man støttet noget i mange, mange år for så at hælde det ud med badevandet, siger Anna Malzer.

Teatrene er stort set ikke omfattet af nogen af de hidtidige hjælpepakker, fordi de modtager offentlige tilskud på 50 procent.

- Men 50 procent af vores økonomi er udsat, og det løber ikke rundt, hvis ikke vi har den indtægt. Teaterbudgetter går i nul, ikke i overskud. Vi bruger alle pengene på kunsten hvert år, så vi er ikke lavet til kriser som den her, lyder det fra teaterdirektøren.

Heldigt tidspunkt I forhold til timingen har Mungo Park været heldig. For mens andre teatre stod midt i et premiereforløb, da Danmark blev lukket ned, havde teateret i Allerød nået at få sine to nye produktioner »De hovedløse« og »Tatovering« udover rampen.

De har spillet sig varme, har fået gode anmeldelser og klar til at glide ind i repertoiret, når vi på et tidspunkt igen får lov til at gå i teateret.

Og mens teateret er lukket, er Mungo Park i gang med at udvikle næste sæson.

- Så lige nu laver vi workshops om vores nye forestillinger over Skype. Vi er også så småt gået i gang med de første læsninger. Vi gør det hjemme fra stuerne over forbindelser, der falder ud. Men sådan er det for alle, og det går jo, siger Anna Malzer.

Nyt format Et lyspunkt midt i krisen er, at den ført et nyt format med sig. Det hedder Karantæne Talks og finder sted på Mungo Parks Instagramprofil.

- Vi har tidligere spurgt publikum, hvad de godt kunne tænke sig mere af, hvis teateret skulle have et sideformat. Mange har efterspurgt talks med for eksempel skuespillerne, og det var vi lige ved at lancere, men så måtte vi sadle om og gøre det på en anden måde. Så nu er det blevet til Karantæne Talks og foregår på Instagram i stedet for på teateret. Indtil videre er der mange flere, der ser med, end der kan sidde i salen, siger Anna Malzer.

De første to talks har taget udgangspunkt i forestillingen De hovedløse om bevægelsen De gule veste i Frankrig. Den første handlede om ulighed og corona , mens den anden var en artist-talk med forestillingens dramatiker, medinstruktør og en skuespiller.

- Det fungerer helt fint. Publikum stiller mange gode spørgsmål, og jeg har bemærket, at folk tør stille nogle spørgsmål, som normalt ikke bliver stillet, fordi de sidder hjemme bag deres skærm. Vi har også fået en masse nye følgere på Instagram, så på den måde er det fint at få lukket teaterrummet lidt mere op, siger hun.

God opbakning En anden positiv nyhed er, at teateret får god opbakning fra de lokale midt i krisetiden. I sidste uge opfordrede teateret til at købe årskort til Mungo park og på den måde støtte teateret på forhånd. Og den opfordring har mange valgt at følge.

- Det er virkelig fantastisk, og det er jeg meget taknemmelig for. Det siger meget om opbakningen til Mungo Park, at vi ikke bløder publikummer lige nu, men har fået lidt flere årskortholdere. Det gør mig en lille smule roligere. Dét og så en hjælpepakke kan føre os igennem krisen, siger teaterdirektøren.

