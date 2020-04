Det bliver politisk, samfundsgranskende og underholdende, når Mungo Park til efteråret blænder op for en ny sæson med blandt andet forestillingen Spejlmanden. Pressefoto.

Mungo Park præsenterer politisk og poppet program

Direktør Anna Malzer vil skabe teater, der stikker en kniv ind i nutiden og gransker den galoperende globalitet.

Allerød - 30. april 2020

True crime-teater, en cyborg-romance og en charter-gangster-smugler-roadtrip-forestilling.

Teaterdirektør Anna Malzer er klar til at præsentere den nye sæson på Mungo Park under titlen »Den galoperende globalitet«.

- Forestillingerne, vi præsenterer her, skal granske den globale sammenhængskraft - eller manglen på samme - ved at fortælle historier om den manipulerede globale nyhedsstrøm, de sorte penge, der florerer på tværs af grænserne, og om robotteknologien, der muligvis snart gør store dele af befolkningen overflødige, og måske endda også kan erstatte kærligheden, siger hun i en pressemeddelelse, og overfor Frederiksborg Amts Avis uddyber Anna Malzer tankerne bag sæsonen, der er den første hele, hun har udviklet fra bunden.

Det skal være poppet og politisk på samme tid.

- Mungo Park har altid været et politisk teater, der har taget kontroversielle emner op, som sælger, fordi det er blevet behandlet vældigt underholdende. De har altid været den frække lillebror i klassen. Det er det, jeg overtager og brygger videre på. Men jeg har fokuseret mere entydigt på historier om omverdenen. Jeg forsøger hele tiden at fortælle de historier, der ikke er fortalt på en teaterscene før, og der mangler vi indsigt i miljøer ude i verden, forklarer direktøren.

En robot på scenen Anna Malzer, der selv skriver og instruerer forestillingen Rasteplads, har bedt instruktørerne tage udgangspunkt i en Hollywood-genre og det giver altså de skæve formater, der gerne skal give publikum samme reaktion, som da teaterdirektøren selv blev introduceret til idéen om en cyborg-romance i forestillingen Demons are Forever.

- Jeg tænkte, fedt, det gider jeg godt at se. Det lyder svært at forløse. En robot på en teaterscene - det er meget kontrastfuldt og vildt spændende. Jeg elsker, når skuespillere spiller noget umuligt. Det, synes jeg, er vildt sjovt. Det er kontrakten med publikum, at noget er de vant til - det folkelige, poppede, humoristiske, og så er der indhold, der er samfundsrelevant, og stikker en kniv ind i nutiden, og for så vidt er ret intellektuelt funderet. Den kombination kan publikum, og jeg selv rigtig godt lide, siger hun.

Ikke kun for unge Den nye sæson beskrives som hæsblæsende og tempofyldt, og det bliver den også ifølge Anna Malzer, men det betyder ikke, at der ikke også kan eksistere momenter af ro og sensibilitet.

Men kammerspil bliver det ikke.

- Teatret er klassisk set lavet til en samtale mellem få mennesker i et lukket rum. Selv de eksplosive stykker af Shakespeare foregår ét sted. Det er en udfordring, hvordan vi følger med udviklingen, for mennesker befinder sig ikke kun et sted. Vi rykker os rundt og veksler lynhurtigt mellem følelser. For mig at se er verden hæsblæsende og tempofyldt, siger hun.

Anna Malzer hader kedeligt teater. Det handler ikke bare om fart, men også om at overskride reglerne for, hvad man må.

Hun vil bryde den fjerde væg, lege med fiktionen og krydse grænserne. Inspirationen får hun blandt andet fra europæiske teaterscener, der underholder i formater på højst fem kvarter. Det er svært for publikum at blive siddende meget længere, mener hun.

Samtidig afviser hun dog, at et højt tempo tilgodeser de unge teatergængere, som der har været meget snak om, Mungo Park nu vil satse på. Men det er blevet overdrevet, mener direktøren.

- Det er faktisk ikke for at lefle for nogen overhovedet. Det er bare fordi, jeg oplever, menneskers hjerner zapper rundt mellem temposkift og kontraster. Det er den verden, vores hjerner er kodet i. Mennesker over 70 er også på sociale medier og zapper, og vi henvender os til alle generationer, selvom vi taler om, vi skal have fat i ungdommen. Det er jo fordi, der er et problem der. Vores årskortholdere er loyale, modige og interesserede. De er med på den værste, og vi kan se, årskorttallet er steget, siden jeg kom til, siger hun.

Talenternes legeplads Mens publikum gerne skal være af så mange generationer som muligt, så er både de nye skuespillere i Mungo Parks emsemble og de to instruktører i den nye sæson relativt nyuddannede.

Mungo Park skal være talenternes legeplads, som er tradition, mener Anna Malzer, for det kan skabe galoperende teaterkunst.

- Et skuespiltalent er som en hest, der har stået i sin stald hele tiden på teaterskolen. Vi er den travbane, hesten kommer ud på først. Vi kan ikke undgå, at hesten løber hurtigt og falder over sig selv og pruster og stejler, men det kan også være, den laver det smukkeste spring, som man ikke får at se igen, siger hun.