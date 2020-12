Foto: Mungo Park

Mungo Park: Det har været et lige lovlig dramatisk år - selv for et teater

Mungo Park spiller årets sidste forestilling i aften, inden nedlukning træder i kraft.

Allerød - 07. december 2020 kl. 19:28 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

De har prøvet det før, og de ved nu, hvad der skal gøres. Mungo Park må som teater ikke længere holde åbent fra i morgen onsdag, og det betyder aflysninger af en række udsolgte forestillinger.

De Hovedløse bliver årets sidste forestilling.

- Det har været et lige lovlig dramatisk år - selv for et teater, siger kommunikationschef på Mungo Park, Troels Kranker.

Teatret er nu klar på endnu engang at bruge tiden foran computeren på at give folk penge tilbage eller bytte billetten til en senere forestilling.

- Vi må genåbne den 4. januar, og der står vi klar med Camille Clouds Brevkasse, og så kører vi ellers bare derfra. Nu håber vi bare publikum vil købe nogle årskort eller gavekort. Nedlukningen betyder muligvis et tab, men vi regner med mange gerne vil ombooke deres billetter, siger Troels Kranker.

Glad for ros I det snart forgangne år, der har budt på teateroplevelser med helt nye restriktioner, har der også været positive oplevelser for Mungo Park.

De har oplevet, at folk har savnet at komme i teatret, og de har fået mere feedback end sædvanligt.

- Det har været rigtig fedt at mærke, hvordan folk støtter op. Det har været virkelig tydeligt. De ringer og roser os, og vi har haft udsolgt til stort set alle forestillinger siden august. Vi er ret tætte med vores publikum og årskortholdere til daglig, men det er blevet endnu tydeligere nu, siger kommunikationschefen. joachr