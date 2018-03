Movia fortæller om busdriften

Allerød Kommune har inviteret Movia til at stå for et informationsmøde i kommunen. På mødet kan borgerne blandt andet få et indblik i Movias arbejde med busplanlægning, da busselskabet blandt andet fortæller om samarbejdet med kommunen, om Allerøds eksisterende busnet og om ændringerne, der trådte i kraft december 2017.

Miki Dam Larsen (S), som er formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, ser frem til arrangementet og håber, at mange borgere vil dukke op.

- Den kollektive trafik er vigtig og er med til at fremme borgernes bevægelse rundt i kommunen. Når vi inviterer til informationsmøde, er det blandt andet fordi, Allerød Byråd arbejder for og ønsker at inddrage borgerne i de processer, der foregår i kommunen. Denne her aften sikrer også, at borgerne har kendskab til, hvilke muligheder der allerede er til rådighed inden for den kollektive trafik, siger han.