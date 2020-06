Motorvej spærret på grund af markbrand

Hillerødmotorvejens forlængelse er spærret i sydlig retning fra Roskildevej ved Hillerød til Kollerødvej i Allerød Kommune. Afspærringen skyldes en markbrand, som Nordsjællands Brandvæsen er til stede for at slukke. Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter klokken 14.

Her oplyses det også, at slukningsarbejdet forventes at vare et par timer. Derfor opfordres bilister til at køre ad alternative ruter.