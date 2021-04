Motorcykelpause i Teglskoven

Siden marts har klubben dog holdt pause med kørslen, da repræsentanter fra kommunen har været ude og konstateret, at klubbens aktiviteter er omfattet af nogle regler i miljøbeskyttelsesloven, der gør, at den skal have en miljøgodkendelse for, at dens medlemmer må køre i Teglskoven.