Morder fortsætter, hvor han slap

Allerød - 05. oktober 2020 kl. 05:22 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

- Der var rigtig mange mord i bind 1, siger Christian Nyholm.

Han holder en pause, inden han fortsætter:

- Et af de mest opfindsomme mord, var det, hvor en mand blev slået ihjel på golfbanen. Gerningsmanden havde skåret en golfbold over og limet en halv bold fast på en golfkølle og slået manden med den og samtidig lagt en golfbold ved siden af liget. Det betød, at offeret havde et mærke efter en golfbold ved tindingen og det lignede, han var blevet slået ihjel af en vildfaren golfbold.

Christian Nyholm har med egne ord en krøllet hjerne. Det skal man have for at finde på både persongalleri, plot og flere forskellige måder at slå ihjel på. Og det er nødvendigt at kunne finde på, når man har titel af krimiforfatter.

Torsdag den 8. oktober udkommer andet bind i Christian Nyholms trilogi om den skizofrene psykopat Peter Hansen, som i skikkelse af sit alter ego Martin Berg begår en række bestialske mord. Nummer to bog har fået navnet »Tilsigtede hændelser« og besvarer blandt andet den cliffhanger, som den første bog »Storvildt« sluttede med.

- Der er færre mord i den nye bog. Det handler mere om at forstå, hvorfor hovedpersonen gør, som han gør, siger Christian Nyholm, som har skrevet på den anden bog i serien i fire år.

- Det er for lang tid. Men omvendt kan man jo ikke styre, hvornår man er inspireret til at skrive. Man skal have inspirationen og idéerne, siger han.

Christian Nyholm meldte tidligt ud, at hans debut som krimiforfatter ville munde ud i en trilogi, og det har til tider været frustrerende at leve op til.

- Jeg lover aldrig en trilogi mere, siger han og griner.

- Det giver jo noget at leve op til. Men samtidig tvinger det jo også en til at fuldende det, man har sat sig for, siger han.

Christian Nyholm besluttede sig for at skrive en krimi, da han gik på pension for flere år siden efter at have arbejdet både som fotograf og i IT-branchen både i Danmark og i udlandet. Og inspirationen til bøgerne har han blandt andet hentet i hverdagen.

- Inspirationen til ofrene i bøgerne kommer fra virkeligheden. Vi kender alle til den irriterende kollega, som kommer på tværs af planer og projekter, eller som man er misundelig på, og som man i en stille stund kunne ønske sig af vejen. Det uheldige ved Peter Hansens alias Martin Berg er, at hans filter er væk, så han gør det, andre end ikke tør tænke. Peters motiv kan bedst forklares ved at citere hans manifest: Det er enkelt. Jeg vil befri vores samfund for unyttige og skadelige individer, siger han.

Når Christian Nyholm skal finde på nye ugerninger til sine bøger og skrive videre på sin trilogi, har han en helt særlig måde at arbejde på. Den indebærer flere små sedler og ikke mindst den helt rette musik.

- Jeg kan godt lide at gå og tænke i sætninger og formuleringer. Det betyder meget for mig at beskrive stemninger, og sommetider opfinder jeg endda også mine egne ord til læserne, fortæller Christian Nyholm og fortsætter:

- Jeg går og skriver ned på små sedler, og når jeg synes, jeg har nok, finder jeg ro i to-tre timer, sætter et stykke klassisk musik på, som passer til den stemning, jeg skal skrive i, og så skriver jeg. Jeg skriver ikke fra ende til anden, men jeg skriver kapitler i den rækkefølge, jeg er inspireret til det.

Undervejs arbejder Christian Nyholm ud fra et storyboard, så han kan holde den røde tråd. Men input får han ingen af. Der er nemlig ingen, der får lov at læse hans bøger, før de udkommer.

- Jeg har kun en korrekturlæser på. Ellers er der ingen, der ser eller læser mine bøger, før de er udkommet. Der er mange, der synes, det er specielt, men det har jeg valgt.

Derfor er forfatteren også spændt på, hvordan den næste bog i serien bliver modtaget. Men han glæder sig over, at flere har efterspurgt andet bind i serien, og at der er et trofast publikum til trilogien.

- Når jeg har mødt folk på gaden, har de sommetider spurgt, hvornår kommer den, og hvornår får vi svar på det og det. Det giver selvfølgelig et forventningspres, og jeg håber, læserne vil være tilfredse med de forklaringer, de får i bogen, siger han.

Da Christian Nyholm udgav sin første bog, arrangerede Bog & Idé i gågaden blandt andet et forfattermøde, og Christian Nyholm sætter stor pris på samarbejdet med den lokale boghandel.

- Da jeg udgav min første bog, ryddede de simpelthen et helt vindue og satte min bog frem, og de var så søde til at hjælpe mig på mange måder, siger han.

Ved udgivelsen af den anden bog bliver det dog noget anderledes. På grund af corona bliver der nemlig intet forfattermøde, men Bog & Idé i Allerød og Christian Nyholm har i stedet lavet en aftale om, at begge bøger kan købes i boghandlen, og at man i boghandlen også kan bestille signerede eksemplarer af bøgerne, ligesom der vil være tilbud på at købe bøgerne sammen i hele oktober. Og bog tre er også allerede i støbeskeen.

- Der må ikke gå lige så lang tid mellem de to næste. Jeg er i gang med den, og den udkommer i 2022, lover Christian Nyholm.