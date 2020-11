Anna Eckhoff var 56 år, da hun første gang rejste ud. To af hendes børn boede stadig hjemme, og hendes mor skældte hende ud over, at hun ville rejse fra dem. Foto: Kenn Thomsen

Mor til seks skiftede spor: Fik job i verdens brændpunkter

- Jeg har huset for mig selv nu, men jeg kan hurtigt få det fyldt op, siger hun.

For Anna Eckhoff har altid drømt om at få mange børn, og det fik hun. Hun er mor til fire piger og to drenge, og sidenhen er 13 børnebørn kommet til.

Hun har også altid drømt om spænding i sit liv, og som 56-årig lykkedes det at kombinere den drøm med rejser, og hun drog ud for at arbejde i nogle af verdens brændpunkter.