Modbevægelse i gang: Vil beholde kunstværk i svømmehal

En gruppe morgensvømmere har sat sig for at beholde Annette Nørregaard Christiansens kunstværk i Blovstrød Svømmehal

Allerød - 08. maj 2021 kl. 14:02 Af Martin Stokkebro Moestrup

Beslutningen er egentlig truffet af politikerne.

Den 12. april valgte medlemmerne af kultur- og idrætsudvalget at sige ja til Sigma Swim Allerød og brugerrådet i Blovstrød Svømmehals anmodning om at udskifte Annette Nørregaard Christiansens relieffer på den ene endevæg med et stort fotostat af en butterflysvømmer.

Alligevel forsøger en gruppe morgensvømmere nu at ændre på beslutningen, som de ikke havde hørt om, før de læste om sagen i Allerød Nyt.

"Jeg fik et chok, da jeg læste artiklen. Det kan ikke være rigtigt, at de kan fjerne det kunstværk og sætte den rædsel op," siger Gitte Søgaard, 76, der har brugt svømmehallen rigtig meget i de 54 år, hun har boet i Blovstrød. Og hun bruger den stadig. Gerne seks dage om ugen, hvis det kan lade sig gøre.

Underskriftindsamling Sammen med en af de andre morgensvømmere har hun startet en underskriftindsamling blandt de øvrige morgensvømmere.

På en enkelt dag har tre fjerdedele af gruppen på 82 medlemmer, der i øvrigt selv hører under Sigma, ytret opbakning til at beholde kunstværket. Den sidste fjerdedel har Gitte Søgaard ikke været i kontakt med endnu.

Morgensvømmerne vil beholde kunstværket, som blev lavet og sat op for 25 år siden af netop 13 morgensvømmere i samarbejde med kunstneren.

"Opbakningen har været helt forrygende. Det her er virkelig en sag for os gamle i Blovstrød. Vi synes, relieffet er noget af det smukkeste, der findes," siger hun.

Gitte Søgaard har været i kontakt med kultur- og idrætsformand Merete Them Kjølholm (R) og har aftalt, at morgensvømmerne sender et brev til formanden, som hun kan tage med til udvalget.

Er I ikke for sent ude?

"Vi håber sandelig ikke, det er for sent. Vi håber, at de kan tage det op til vurdering igen, når der er så mange, der bakker op om det her. Det er jo ikke Sigmas svømmehal, det er kommunens. Det kan også være, at brugerrådet vil ændre holdning, hvis der kommer tilstrækkelig brok fra andres side. Andre mennesker (uden for brugerrådet, red.) vidste jo ikke noget om det her, før man læste det i Allerød Nyt," siger Gitte Søgaard.

Kunstværket har hængt der i 25 år. Er det ikke på tide med noget nyt?

"Men de kan da hænge det (butterfly-billedet, red.) op i et sidelokale. Man skal ikke altid have nyt. Eiffeltårnet og triumfbuen er da heller ikke blevet skiftet ud. Man skifter ikke bare noget ud efter 25 år. Det svarer til, at jeg gik ned og flyttede springvandet på M.D. Madsensvej. Hvordan tror du, folk ville reagere. Det her er et kunstværk specifikt lavet til svømmehallen," siger Gitte Søgaard.