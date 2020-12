En 42-årig mand fra Stenløse måtte efter et færdseluheld på Nymøllevej i Allerød køres på hospitalet, ikke fordi han var kommet til skade, men fordi han skulle have taget en blodprøve, der skal vise, om han var spirituspåvirket. Foto: Kim Rasmussen

Mistede kontrol over bil og påkørte træ

En 42-årig mand fra Stenløse mistede lørdag aften kontrollen over sin bil i en kurve på Nymøllevej ved Allerød, og han kørte ind i et træ, oplyser Nordsjællands Politi.

Der blev slået alarm klokken 22.45. Men bilisten slap uskadt, dog måtte han affinde sig med at blive bragt til hospitalet for at få taget en blodprøve.