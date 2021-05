Mislykket tyv efterlod sin sav

En 34-årig mand fra Allerød anmeldte klokken 06.33 tirsdag, at en ukendt gerningsperson havde forsøgt at stjæle dækkene på hans bil, mens den havde holdt parkeret på Banetorvet natten over.

Han kunne fortælle politiet, at hjulboltene på bilen var blevet taget af, men at det var mislykkedes for gerningspersonen at fjerne dækkene. Det samme gjorde sig også gældende for en anden bil på vejen. Ved den bil havde gerningspersonen efterladt en stiksav under bilen.