Ministeren går ind i sagen om nedrivning

Se billedserie Miljøminister Lea Wermelin har bedt Naturstyrelsen at kigge på sagen én gang til for at finde ud af, om der skulle være andre muligheder end at rive Dæmpegård ned.

Allerød - 19. august 2020 kl. 06:33 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Miljøminister Lea Wermelin (S) beder Naturstyrelsen undersøge, om der er andre muligheder end at rive Dæmpegård ned. Det fremgår af et svar til nu barslende folketingsmedlem Mette Abildgaard (K), I svaret skriver miljøministeren:

»Jeg har bedt Naturstyrelsen om at se på sagen endnu engang for se på, om der er andre muligheder end nedrivning«.

Meldingen kommer som et svar på det spørgsmål, som Mette Abildgaard den 25. juni stillede ministeren. Dengang bad hun Lea Wermelin redegøre for, »hvorfor Dæmpegård i Tokkekøb Hegn skal rives ned, når gården på Naturstyrelsens hjemmeside står oplistet som en seværdighed, og det fremgår, at den er »flot vedligeholdt« på Naturstyrelsens side om »Seværdigheder i Tokkekøb Hegn«.

Tirsdag kom det endelige svar fra miljøminister Lea Wermelin. Hun skriver:

»Jeg har forelagt spørgsmålet for Naturstyrelsen, som oplyser: Dæmpegård er beliggende i Tokkekøb Hegn, som er fredskov. Det er efter skovloven ikke muligt at ophæve fredskovspligten, så ejendommen, som er uden direkte adgang til offentlig vej, kan udstykkes til en selvstændig ejendom, der kan sælges som en almindelig ejerbolig.

Gården er idyllisk beliggende i et landskabsfredet område og er derfor anført som seværdighed.

Gårdens stand er gennem de senere år blevet kraftigt forringet, og muligheden for en fremtidig benyttelse vil kræve en betydelig investering. Naturstyrelsen har uden held afsøgt mulighederne for at udleje Dæmpegård på vilkår, hvor en lejer mod en længerevarende kontrakt selv fik mulighed for at forestå istandsættelsen. Der er derfor søgt en

nedrivningstilladelse.« Afslutningsvis i sit svar til Mette Abildgaard skriver ministeren, at hun har bedt Naturstyrelsen om at se på sagen endnu engang for at undersøge, om der er andre muligheder end nedrivning.