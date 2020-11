Ministerbrev skal være skarpere

»Kære transportminister Benny Engelbrecht«. Sådan begynder et brev, som borgmester Karsten Längerich (V) og udvalgsformand Miki Dam Larsen (S) på vegne af Allerød Byråd skal have postet til transportministeren. Men de må vente med at komme frimærke på brevet lidt endnu, for på et møde i Økonomiudvalget i denne uge blev det besluttet, at budskabet i brevet skal være skarpere. Og at der derfor skal laves et nyt udkast.