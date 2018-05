Både miljøministeren og Socialdemokratiets leder er blevet kontaktet af Allerød-borgere, der er utilfredse med byrådets håndtering af erhvervsområdet ved Farremosen. Foto: Allan Nørregaard

Minister og S-top inddrages i miljøkonflikt

Allerød - 20. maj 2018 kl. 20:54 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En utilfreds borger har sendt et åbent brev til både den Socialdemokratiske byrådsgruppe og til partiets formand Mette Frederiksen vedrørende det omdiskuterede erhvervsområde Farremosen i Allerød. I brevet gør borgeren, Jens Heine Jensen, opmærksom på, at han mener, der er en ubalance imellem Socialdemokratiets miljøprogram og partiets ageren lokalt i Allerød Byråd.

»Kære formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Miki Dam-Larsen. Ja, kære Socialdemokrater i Allerød Byråd, læs jeres partis miljøprogram, der skal bringe jeres partiformand frem til statsministerposten«, indledes brevet, der fortsætter således:

»24. maj stemmer Socialdemokraterne i Allerød, om kumulative vurderinger af tung industri ovenpå OSD-område med særlig drikkevandsinteresser. Et reservoir der skal sikre hovedstaden og kommende generationer rent vand. Det er tredje gang, I kan prioritere miljø frem for andre interesser.

Afstemningen gælder andre miljøsegmenter end drikkevand, som støv, støj og trafik.

Husk også, at sagen om tung industri i Farremosen i Allerød kan ødelægge meget for miljøet i nærområdet og drikkevandet i hovedstaden for kommende generationer. Jeres miljøhåndtering af den tunge industri, klasse 6-7, kan også eksplodere i medierne under kommende folketingsvalg og koste de marginale stemmer, der skal bruges for at få en statsministerpost.«

»Det er for let af viceborgmester og TEPMU-formand, Miki Dam Larsen (S), at sige, det er staten, der har udlagt tung industri på Farremosen, og at S i Allerød ingen skyld har. Staten har intet sagt om at placere klasse 6-7 virksomheder, der kan true OSD-området på den lokalitet. Staten har blot bedt om udlægning af et erstatningsareal for det ulovlige byggeri på Widex-grunden.

Socialdemokraterne I Allerød havde i november 2017 muligheden for at vedtage et §14-forbud. Ud over at lægge stemmer til en lokalplan, der konflikter med drikkevandsinteresser, havde I i november 2017 den anden mulighed for at sikre miljøet ved et §14-forbud. Men I vægtede kortsigtet lokal økonomi frem for langsigtet miljø, I frygtede, at industriens betingede ejendomskøb kunne udløse erstatninger.

Nu den 24. maj, har Socialdemokraterne i Allerød tredje chance for at gøre noget for miljøet. I tråd med Mette Frederiksens valgprogram, der blandt andet siger: »Danmark skal igen være en grøn stormagt - en klima- og miljøpolitik der samler Danmark«.

Brevet slutter således:

»Nu må Socialdemokraterne i Allerød vise Mette Frederiksen og borgerne i Ravnsholtbydelen i Allerød, og vandforsyningerne i hovedstaden, samt DN og det lokale vandværk, at I kan vedtage en miljøpolitik, der samler Danmark og Allerøds borgere. At I står bag partiets program om en grøn stormagt.

Til alle gode borgere, der er forundrede over, hvordan den lokale S-politik kan stikke sådan af fra den landspolitiske miljø-dagsorden og valgprogrammet, vil jeg her bringe en opfordring. Skriv hver især om jeres skuffelse og bekymringer i et brev til S-formand; Mette Frederiksen på: smefr@ft.dk.«

Tidligere på ugen modtog også den nyudnævnte miljøminister, Jacob Ellemann Jensen (V), et åbent brev fra utilfredse borgere i Allerød. I det stod der blandt andet:

»I Allerød kommune er et areal udlagt til industri - til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og desværre også efter en noget uheldig håndtering af byrådet udlagt til virksomheder i miljøklasse 6 og 7. De absolut mest miljøbelastende virksomheder.

Problemet er, at denne industri er lagt oven på et OSD-område. Altså et område, der af staten er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. Det skal noteres, at området tjener som kildeindvindingsplads for det lokale vandværk. Dermed er Farremosen et område, som Staten prioriterer, at der skal passes ekstra på for at sikre rent drikkevand til de kommende generationer. Ingen andre steder i hele Nordsjælland/Storkøbenhavn findes et område, der kommer til at huse så forurenede virksomheder.«