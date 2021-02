Finn Jørgensen med sin familie. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Mindeord: Finn Jørgensen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord: Finn Jørgensen

Allerød - 04. februar 2021 kl. 15:33 Kontakt redaktionen

dødsfald: Allerød Nyt har modtaget følgende mindeord:

En af Lillerøds kendte og afholdte borgere, nemlig forhenværende halinspektør ved Engholm svømmehal og idrætshal Finn Jørgensen er stille sovet ind den 19. januar omgivet af sin familie, efter at hans sygdom forværredes kort efter nytår.

Finn har de seneste år været ramt af sygdom, der betød at han har været nødt til at bruge kørestol, og hans hjerte var heller ikke så godt længere. Men trods disse vanskeligheder med helbredet, så bevarede Finn sin fine humor, der har været et af hans kendetegn gennem de næsten 50 år, jeg har kendt ham. Han var til det sidste en god og interessant samtalepartner, når vi mødtes til en tår kaffe og en lille "snapsemand" som Finn udtrykte det. Jeg vil komme til at savne mine besøg hos Laila og Finn, og mine tanker går også til hende og familien som har været igennem en svær tid.

Finn stammer fra Bagsværd, hvor hans far var anlægsgartner og havearkitekt, og hans erhvervskarriere gik via officer i flyvevåbnet, og ansættelse i salgsafdelingen hos Robert Bosch og Bacho A/S, til selvstændig tankindehaver hos BP på Holmegårdsvej i Hillerød, indtil BP selv overtog ejerskabet, og Finn derfor valgte at finde anden beskæftigelse.

Jeg lærte Finn at kende da han kom til Lillerød Badmintonklub som halbestyrer sidst i 1970, og han blev hurtigt en af mine rigtig gode venner, og alle vi unge der kom i hallen den gang lærte hurtigt at sætte pris på hans måde at drive hallen på, med sin evne både til at være med til at lave sjov, men samtidig også til at opretholde den nødvendige disciplin blandt især de yngre medlemmer i klubben. Dette sluttede da LB lavede en byttehandel med Allerød Kommune i 1973, således at kommunen overtog den klubejede hal, som vi i dag kender som Centerhallen, og LB fik råderet over den nybyggede badmintonhal i Lillerødhallerne. Derefter blev han ansat som bademester i Blovstrød svømmehal, og senere som halinspektør i Engholm svømmehal og idrætshal gennem næsten 25 år, indtil en organisationsændring i Allerød kommune medførte at Finn gik på pension.

Finn har altid haft mange interesser, en af dem er hans passion for biler med to-taktsmotorer, hvoraf han selv har haft adskillige både 2 og firhjulede, og han og familien tog på mange ture rundt i Danmark og Europa til træf med DKW klubben, som Finn også har været kasserer for i mange år.

En anden af Finns interesser var Lillerød Revyen, hvor han var med både som skuespiller og tekstforfatter, og mange husker sikkert glansnummeret som "de to på bænken" sammen med Jens Borød, og også som professor L.Orth gjorde han stor lykke. Også som visesanger og forfatter i Visens venner har Finn været med i mange år, og selvom hans sygdom vanskeliggjorde det, har han stadig optrådt selvom vi måtte bære ham op på scenen i kørestolen, så kunne han stadig aflevere sin vise på bedste måde.

Men først og fremmest var Finn en helt speciel personlighed, som vi mange der har nydt godt af hans venskab, satte stor pris på. Og når man tænker på at han trods sygdom og handicap stadig bevarede sit underfundige lune, og også evnen til at kunne skrive en fremragende festsang, eller holde en tale, så man lå flad af grin, så forstår man hvilket unikt menneske Finn var. Hans lyst til sammen med sin kone Laila at deltage i vennekredsens sammenkomster, og ikke mindst afholde den berømte årlige påskefrokost, som Finn så meget frem til, men som Corona restriktionerne desværre umuliggjorde sidste år. Jeg er sikker på at når vi i vennekredsen mødes fremover vil Finn og alle minderne om ham altid være en del af samtalen.

Æret være hans minde.

På vennernes vegne, Palle Kristensen.