Mindeord: Birte Christensen

Birte var stærk og fænomenal til at se hvilke figurer, der kunne gemme sig i en given marksten. Dertil kom, at hun var et varmt menneske, omsorgsfuld, hjælpsom og gæstfri. Når der skulle arrangeres større udflugter eller mindre ture i foreningen, var Birte aktiv i både planlægning og praktisk udførelse, og det kulinariske blev ikke glemt. Mejslen har blandt andet haft mange dejlige udflugter til Sverige, hvor Birte rigtigt var i sit es med indgående kendskab til både sproget og dejlige steder at besøge for en flok glade stenhuggere. Birte var god til at knytte kontakt, og hun havde derfor et stort netværk af mennesker, hun kendte på den ene eller anden måde.