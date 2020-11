Mina er en af landets mest talentfulde frisører

Da Mina Kaya Turan fra Allerød gjorde sin uddannelse som frisør færdig på NEXT Uddannelse København, var det med et særdeles godt resultat.

Tidligere på måneden blev Mina Kaya Turan derfor fejret ved den traditionelle medaljefest. I år var arrangementet skrumpet ind på grund af Covid-19, så medaljemodtagerne kom ind fem ad gangen på Moltkes Palæ i København for at modtage den fysiske medalje. Normalt foregår arrangementet på Københavns Rådhus, hvor Dronningen plejer at være med til at hylde de talentfulde faglærte, men det har af gode grunde ikke kunnet lade sig gøre i år.