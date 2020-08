Se billedserie Blovstrød Skole skal udbygges for 50 millioner kroner. Det sker for at sikre, at skolen kan rumme de mange nye børn, som tilflytterne bringer med til bydelen. Foto: Allan Nørregaard

Millioner på vej til børn og ældre

Allerød - 26. august 2020

Som noget nyt lægger borgmesteren op til et to-årigt budget. Der skal blandt andet investeres penge i daginstitutioner, skoler og plejehjem.

De helt overordnede overskrifter, der kan sættes på det budgetoplæg, borgmester Karsten Längerich (V) har lagt frem for budget 2021-2028 er følgende: Der skal henover årene investeres 354 millioner kroner, og der skal årligt findes besparelser for cirka seks millioner kroner.

Borgmesteren har i sit oplæg ikke adresseret besparelserne, da de skal findes imellem de prioriteringer, som fagudvalgene har lavet for deres respektive sparekataloger.

I forhold til investeringerne for de kommende år, er det især dagtilbudsområdet og skolerne, der kan regne med at blive tilgodeset, hvis det står til borgmesteren. Den største enkeltstående investering kan Blovstrød Skole se frem til.

I alt 50 millioner kroner vil Karsten Längerich bruge på at udbygge skolen. Det vil give plads til cirka 10 ekstra klasser, så skolen med tiden kan rumme et ekstra spor.

Der er også sat 20 millioner kroner af til et stort projekt med at udvikle de indendørs læringsmiljøer på Engholmskolen. Og samlet set er der i borgmesterens oplæg afsat 120 millioner kroner til renovering af kommunens skoler i løbet af hele budgetperioden.

Befolkningsprognoserne taler deres tydelig sprog om, at antallet af + 80-årige vil stige i kommunen de kommende mange år. Derfor er der også brug for at investere på ældreområdet.

I borgmesterens budgetoplæg er der i 2026 budgetteret med et nyt plejecenter til omkring 35 millioner kroner. Det skal som minimum have plads til 40 beboere og være omgivet af andre boligformer. Karsten Längerich mener, man skal regne med, at der i 2030 skal bygges endnu et plejecenter i kommunen. Det foreslås placeret ved Sortemosevej på grunden overfor Allerød Privatskole.

Derudover indgår der i budgetoplægget en post på 20 millioner kroner, som skal bruges til at samle genoptræningen i bymidten. Pengene er afsat i 2023. Om genoptræningen skal flytte ind i bibliotekets nuværende lokaler på Skovensvej 4, eller om den skal samles i en helt ny bygning, skal byrådets parter tale sig til rette om i den kommende tid.

Karsten Längerich tror, hans oplæg vil få en god modtagelse af de øvrige partier i byrådet.

- Jeg er positiv og håber, at stort set alle partier kan se sig selv som en del af det her. Derfor har jeg også en forhåbning om, at vi kan lave et stort og bredt forlig. Og der er jo intet af det her, der er hugget i sten, når vi går i gang med at forhandle, siger han.

Onsdag den 26. august mellem klokken 17 og 19 er der i øvrigt borgermøde, hvor borgmesterens budgetoplæg præsenteres, og der er mulighed for at stille spørgsmål. Det finder sted i Centerhallen.