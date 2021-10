Millioner fra vedligehold sikrer nyt Lillerød Børnehus

For at skaffe penge til børnehusets ombygning, som skønnes at blive 7,5 millioner kroner dyrere end de 15,2 millioner kroner, som blev afsat på budgettet for to år siden, så har forligspartierne valgt at bruge penge til bygningsvedligeholdelse. Fordi der er tale om en ombygning og ikke en nybygning, så har forvaltningen vurderet, at man godt kan tage penge fra vedligeholdelseskontoen frem for anlægskontoen.