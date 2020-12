Miki Dam Larsen spidskandidat

"Vi er glade for, at Allerød i Miki Dam Larsen har en kandidat til rådighed som på én gang er ung og erfaren. Miki har et stærkt socialdemokratisk politisk kompas. Han er principfast men samtidig pragmatisk og kompromissøgende. Han har en stor del af æren for, at Allerød nu styres af langsigtede løsninger og planlægning fremfor efter impulsive løsrevne ideer", siger Grethe Munk, der er formand for Socialdemokratiet i Allerød.

Han har stået i spidsen for tunge og svære opgaver med at tilpasse skolestrukturen til fremtidens behov. På det seneste for en ny helhedsplan for "Allerød Bymidte", hvor der har været brug for et balanceret hensyn mellem at sikre boliger til alle livets faser og sikring af adgangen til natur og grønne arealer", slutter Grethe Munk.