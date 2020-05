Mette Drejer bor i Allerød og er certificeret coach, foredragsholder, underviser og projektleder. Hun er også mor til tre, to af dem med handicap, og det har fået hende til at skrive bogen »Mennesket i centrum - en guide til personlig ledelse og det gode samarbejde i en hjælpeordning«. Den udkom i april. Privatfoto

Artiklen: Mettes søn døde: Nu debuterer hun som forfatter for at hjælpe andre

Det er krævende at have brug for hjælp til personer med handicap. Mette Drejer har skrevet en bog om, hvordan man får succes med det.

- Det er et benhårdt arbejde, for der kan være meget udskiftning blandt hjælperne, og det kan være folk, der kommer ind fra gaden og ingen uddannelse har. Samtidig kan det også være svært for brugerne at modtage hjælp, fortæller hun.

At være afhængig af hjælp og samtidig at skulle samarbejde med et andet menneske om den hjælp er meget krævende. Det ved Mette Drejer alt om. Som mor til to børn med handicap har hun mere end 10 års erfaring med at være i den situation.

