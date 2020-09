Messe overvejer corona-aflysning

- Planen er, at der skal holdes Lynge Messe for tredje gang i marts 2021. Men vi kigger altså lidt på hinanden lige nu, for det er et større arrangement. Det værste scenarie er jo, at man laver en hel masse forberedende arbejde og så bliver nødt til at aflyse det på grund af corona. Så lige nu synes jeg ikke, det ser ud til, at det bliver til noget, siger Nils Henrik Christiansen, der er formand for Lynge Erhvervsforening.