Merete opstiller igen til Allerød Byråd

Allerød - 31. januar 2021 kl. 07:34 Kontakt redaktionen

Kommunalvalg Radikale Venstre har igen valgt Merete Them Kjølholm som spidskandidat for partiet. Hun er nummer et på listen til kommunalvalget i november. Valget blevet taget på et virtuelt opstillingsmøde, hvor de tre øverste kandidater på listen blev fundet.

Merete Them Kjølholm blev valgt ind i byrådet i 2017 og er medlem af økonomiudvalget og formand for kultur- og idrætsudvalget. Hun har endvidere været formand for opgaveudvalget om FN's Verdensmål, som i april 2020 udkom med de samlede anbefalinger til kommunens arbejde med FN's verdensmål og indhold til natur-, miljø og klimapolitik 2030

Rune Sixtus Glæser opstiller som nummer to på listen. Han flyttede i 2018 til det "nye Blovstrød" fra København, hvor han blandt andet har repræsenteret Radikale Venstre i et af de københavnske lokaludvalg. Jytte Agerup, som i øjeblikket er suppleant i byrådet og formand for Radikale Venstre i Allerød genopstiller som nummer tre på listen.

