Merete fik det radikale mandat

Allerød - 27. november 2017

Den 45-årige civilingeniør Merete Kjølholm kom i byrådet for Radikale Venstre ved første forsøg.

- Tingene udvikler sig jo lidt, siger hun til Frederiksborg Amts Avis.

Hun valgte at stille op efter ændringerne i skolestrukturen, som endte med, at hun meldte sin datter Emma ud af Lillerød Skole og ind på Engholmsskolen.

- Det er ikke på grund af skoledebatten som sådan, at jeg involverer mig. Det er mere fordi jeg synes, der er for mange hovsaløsninger. Hvor er de langsigtede strategier og visioner? Det var det, der fik mig til at ønske at komme ind og påvirke byrådet, siger Merete Kjølholm, som blev nummer to på Radikalde Venstres liste og tog hul på valgkampen med krum hals.

- Noget af det var lidt grænseoverskridende. At få sat sin plakat op, at sidde til sit første debatmøde, og at skule konfrontere folk nede i byen, siger hun. Hendes vurdering var, at hvis det blev til to radikale mandater, var der en god chance for, at hun kunne få nummer to. Da det på valgaftenen stod klart, at det kun blev til et radikalt mandat, regnede Merete Kjølholm med, at det ville gå til en af de andre på listen.

De radikale havde besluttet, at kandidaterne Jytte Agerup og Henrik Jansson skulle stå for forhandlingerne om konstitueringen, så selv om man endnu ikke vidste, hvem der ville få det radikale mandat, tog de to hul på forhandlingerne, mens Merete Kjølholm og de andre kandidater sad og ventede på de personlige stemmetal. Det trak ud.

- Jeg var meget træt, så jeg overvejede, om jeg snart skulle gå hjem, husker Merete Kjølholm.

Men inden Merete Kjølholm fik forladt rådhuset kom Jytte Agerup listende, og forsøgte diskret at få Merete Kjølholm med. Inde i forhandlingslokalet havde man som de første nemlig fået de personlige stemmetal. Og med 254 personlige stemmer til Merete Kjølholm, stod hendes navn på mandatet.

- Jytte sagde til mig: Merete - du er påkrævet i forhandlingsrummet. Så begyndte mit hjerte at hamre, og jeg nåede at tænke - fuck, siger Merete Kjølholm, som dermed blev kastet ind i forhandlingerne, som var godt i gang. De konservative var gået, og partierne var nu ved at forhandle formandsposter for udvalgene.

Merete Kjølholm fik formandsposten for kultur- og idrætsudvalget, dog kun i 2020 og 2021, da Vores Allerød skal have posten de første to år. Desuden skal hun være formand for et paragraf 17, stk. 4 udvalg om miljø, klima og naturstrategi, og endelig er der en plads i økonomiudvalget til hende.

- Jeg håber, vi opnår en del inden for miljø, klima og natruområdet. Jeg vil gerne have øget fokus på beskyttelsen af vores grundvand, siger 45-årige Merete Kjølholm, som ser frem til at komme i gang med arbejdet.