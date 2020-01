Foto: Allan Nørregaard

Mere hjælp til sårbare børn og unge

Allerød - 19. januar 2020

Med midler fra Socialstyrelsen kan Allerød Kommune nu udvide tilbuddene til psykisk sårbare børn og unge og deres familier. Kommunen har fået en bevilling på 4,8 millioner. Med de penge er det målet at støtte tidligt og på en måde, så det griber så lidt ind i hverdagslivet med skole, fritidsinteresser og arbejde som muligt. Det skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

- I Allerød Kommune oplever vi, ligesom på landsplan, at der er en markant stigning i antallet af børn og unge med psykisk sårbarhed. I Børne- og Skoleudvalget diskuterer vi løbende, hvad vi kan gøre for, at det ikke er strukturer, forventninger med videre i vores dagtilbud og skoler, der udløser sårbarheden, udtaler udvalgets formand Nikolaj Rachdi Bührmann (SF) i den forbindelse.

- Vi ønsker at gøre mere, men er ofte bundet af national lovgivning. Ikke desto mindre er jeg glad for, at vi med de nye midler kan sikre, at børn og unge får hurtig og fleksibel hjælp. Og at hjælpen kan tilbydes uden lange udredninger, siger han.

Allerød Kommune har siden 2017 arbejdet strategisk med at tilbyde en mere sammenhængende indsats til borgerne. Det sker ved at tænke i løsninger sammen med borgerne, og ved at støtte alle i at være en del af fællesskabet.

- At lide af for eksempel angst og depression kan have store negative konsekvenser for børn og unges liv og fremtid og deres muligheder for at være en del af fællesskabet. Derfor glæder det mig, at vi kan tilbyde et sted, hvor de nemt, hurtigt og fleksibelt får den nødvendige støtte til at genfinde eller skabe et liv med selvstændighed og trivsel i hverdagen, siger formand for Sundheds-, Velfærds-, og Beskæftigelsesudvalget Jesper Holdflod Pallesen (S).

Projektet, som puljepengene går til, indeholder tilbud om åben rådgivning, individuelle forløb og gruppeforløb samt netværksgrupper. Det bliver sat i søen i begyndelsen af 2020 og varer hele 2022 med. Målgruppen er psykisk sårbare børn og unge mellem 13 og 25 år samt deres forældre