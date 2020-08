Se billedserie Allerød Kommune har stor succes med at bruge den såkaldte Sverigesmodel. Det betyder, at kommunen sætter tidligt ind med hjælp til børn og familier, og at hvor udgifterne til forebyggende indsatser er vokset, så er udgifterne til anbringelser tilsvarende faldet.Foto: Allan Nørregaard

Mere forebyggelse og færre anbringelser er en succes

Allerød - 05. august 2020 Af Anna Törnqvist Jensen

På tre år har Allerød Kommune vendt tilgangen og økonomien på familieområdet om. Siden 2016 har kommunen nemlig arbejdet med elementer af den såkaldte Sverigesmodel, hvilket betyder, at kommunen har større fokus på at sætte tidligt ind med hjælp til børn og deres familier. Og det har været en stor succes, viser en ny analyse.

- Politisk har vi insisteret på, at vi kunne lave et økonomisk turn around på det her. Det står meget tydeligt nu, hvor vi kan se, at vi 2016 brugte lige over 20 millioner kroner på opholdssteder for børn og unge og 12 millioner kroner på forebyggende foranstaltninger, mens billedet i 2019 havde vendt sig, så vi brugte omkring 12 millioner kroner på opholdssteder og 20 millioner kroner på forebyggende indsatser, fortæller Nikolaj Bührmann (SF), formand for Børne- og Skoleudvalget, og tilføjer:

- Det mest interessante er faktisk, at analysen også peger på, at hvis det sporskifte ikke var lykkedes, så havde vi skulle bruge 7,5 millioner kroner mere, end vi gør i dag. Det betyder, at det ikke alene er en god case i forhold til at nå tidligt ud til familierne med hjælp. Det er også en god businesscase.

Analysen viser, at kommunens udgifter på familieområdet er steget siden 2016, hvor kommunen begyndte at arbejde med Sverigesmodellen. Det samme ser man over hele landet, men til forskel fra andre kommuner har Allerød oplevet et fald i udgifter til anbringelser.

Og sammenligner Allerød Kommune sig med andre kommuner, er der grund til at glæde sig over resultatet. For mens kommuner både på landsplan og en udvalgt klynge af sammenligningskommuner alle har oplevet stigende udgifter, udmærker Allerød Kommune sig i denne sammenhæng med, at kommunen har oplevet end større stigning til det forebyggende arbejde og et større fald i udgifter til anbringelser, end det er tilfældet i andre kommuner. Samtidig kan Allerød Kommune også bryste sig af at have den laveste udgift pr. person fra 0-22 år til forebyggende foranstaltninger, anbringelser og samlet set.

- Vi klarer os ofte bedre i Allerød end i andre kommuner på grund af vores socioøkonomiske indeks og de familietyper, vi har. Men der er netop lavet en klynge af kommuner, som ligner Allerød på mange parametre, og dem klarer vi os også markant bedre end. Jeg er utrolig stolt som politiker over den indsats, som kommunens medarbejdere har gjort. Det er helt vildt, siger Nikolaj Bührmann.

Kommunen har også noteret en stor stigning i antallet af underretninger om børn, der har brug for hjælp, og alene fra 2017 til slutningen af 2019 er antallet af sager fordoblet. Det er ifølge Nikolaj Bührmann udtryk for, at kommunen gør mere ud af at lave opsporende arbejde, og han bemærker samtidig, at kommunerne i dag arbejder med underretninger på en helt anden måde end tidligere.

- I gamle dage lavede man kun underretninger, når kommunen nærmest stod og var ved at tage børnene fra forældrene. Det er slet ikke det, der er tilfældet i dag. Nu er det i højere grad et udtryk for, at der er grund til lige at stoppe op og se, om der er noget, kommunen og familien kan kigge sammen på, og om der er noget, kommunen kan tilbyde af hjælp i den store palet af forebyggende muligheder, vi har, siger udvalgsformanden.

I løbet af foråret har byrådet desuden fået forelagt en række fortællinger fra området, og det har givet politikerne grund til at tro, at denne her indsats ikke kun gavner økonomisk.

- Nogle af de cases, vi har fået fremlagt, er utroligt rørende og handler om familier, som absolut har haft gavn af vores tilbud. I mange tilfælde handler det bare om at tilbyde den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt, og hvor den rette vejledning kan gøre, at man kommer i sporet frem for, at man fuldstændig får ændret sit livsvilkår, siger Nikolaj Bührmann.

Allerød Kommune vil nu arbejde videre med principperne i Sverigesmodellen, og analysen peger da også på en række indsatser, hvor der er mere potentiale.

- Jeg er personligt overrasket over, hvor hurtigt vi kunne lave denne her turn around, og jeg er glad ved at se, at vi kan fortsætte udviklingen, siger Nikolaj Bührmann.