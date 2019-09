Formand for Børne- og Skoleudvlaget, Nikolaj Bührmann (SF) er glad for, at mentorfamilier fremover bliver et tilbud til Allerød KOmmunes udsatte unge. Foto: Niels Idskov

Mentorfamilier til udsatte unge

Allerød - 12. september 2019

Der findes allerede plejefamilier og aflastningsfamilier. Og nu vil Allerød Kommune også forsøge sig med mentor-familier for anbragte unge mellem 16 og 23 år.

Formålet med denne nye type af plejefamilier er, at unge som er anbragt og som har et svagt familienetværk, via en tilknytning til en mentor-familie kan få støtte og hjælp indenfor en familiemæssig ramme.

- Vi har oplevet et stigende behov blandt unge for stabile familierelationer. I den sammenhæng har vi lavet en indsats i forhold til pleje- og aflastningsfamilier. Projektet med mentorfamilier kommer til at køre sideløbende med det. De unge er forskellige og kan have forskellige behov, og det her handler om, at man kan være sammen en til to gange om ugen, og at familien derudover kan hjælpe for eksempel som bisiddere og med andre praktiske ting, siger Nikolaj Bührmann (SF), der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

En mentorfamilie er en frivillig foranstaltning, som den unge og den unges forældre giver samtykke til. Hvis den unge er over 18 år, kræver det kun samtykke fra den unge selv. Målgruppen er unge mellem 16 og 23 år, der har et skrøbeligt familiemæssigt netværk.

I opstartsfasen er det planen at rekruttere to familier til projektet, der til at begynde med kører i en prøveperiode på et til to år.

Nikolaj Bührmann er glad for, at mentor-familier nu bliver en del af Allerød Kommunes tilbud til udsatte unge.

- Jo mere vi spreder mulighederne for at dække de behov, de unge kan have, jo bredere rammer vi. Så det er jeg glad for, siger han.