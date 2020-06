Se billedserie Som weekendens regn her tydeligt viser, trænger Prins Valdemars Alle til en kærlig hånd. Den er nu på vej i form af en renovering. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Medtaget fortov bliver renoveret

Allerød - 22. juni 2020

Det er blandt andet gentagne henvendelser fra Allerød Park, hvor der bor flere ældre mennesker, som nu resulterer i, at fortovene på Prins Valdemars Allé bliver renoveret. Renovering kommer til at foregå over to omgange og vil i alt koste omkring 1.350.000 kroner. Pengene kommer fra belægningspuljen, og sagen blev behandlet på Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets seneste møde.

- Vi prioriterer en lidt højere standard i form af flisefortov ved bycentrene og dermed også Prins Valdemars Allé. Vejen trænger voldsomt til en renovering, siger Miki Dam Larsen (S), der er formand for udvalget.

Han tilføjer:

- Kommunens veje, fortove og stier bliver løbende renoveret. Denne sag var oppe i udvalget, fordi der var behov for at tage stilling til nogle specifikke løsninger i forbindelse med, at forskellige arealer mødes.

Især fortovet på den østlige side af Prins Valdemars Alle er meget medtaget og trænger til at blive renoveret. Samtidig er der i den nord-østlige ende af vejen, ved Allerød Park, slet ikke noget fortov, fordi vejarealet der er anlagt til parkering. Derfor er det en del af planen for renoveringen, at der skal laves en bedre overgang mellem bymidte-området og boligområdet, som begynder ved Prins Valdemars Alle.

På vejen er der ydermere sket en sammenblanding af flere forskellige belægningstyper og fortovsløsninger. Det ene fortov har asfaltbelægning, mens det andet er anlagt med betonbelægningssten.

Med renoveringen bliver de to fortov i stedet anlagt med to rækker af fortovsfliser med chaussésten (brosten) imellem. Et såkaldt Københavnerfortov.

Istandsættelsen af fortovene går i gang i år og begynder med en renovering af det syd-østlige fortov. Det anslås at koste omkring 800.000 kroner. Anden etape bliver renovering og etablering af det nord-østlige fortov og kommer til at koste cirka 550.000 kroner.

Der er sat 750.000 kroner af til projektet i belægningspuljen i 2020, og derfor gennemføres anden etape først i 2021.

Renoveringen kommer til at betyde, at blandt andet Allerød Vinhandel, også skal renovere sin privatparkering, som ligger i forlængelse af vejarealet. Ifølge dagsorden-teksten vil forvaltningen prøve at etablere et samarbejde med ejeren om den renovering.

Beboerne langs vejen bliver orienteret, inden arbejdet med fortovene går i gang.