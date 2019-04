Det er så populært at spille håndbold i Allerød HK, at der i øjeblikket er stop for nye medlemmer på U6-holdene. Foto: Allerød HK

Send til din ven. X Artiklen: Medlemsboom i håndboldklubben Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Medlemsboom i håndboldklubben

Allerød - 29. april 2019 kl. 15:48 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den blå og hvide håndboldklub i Allerød går det godt. Medlemstallet voksede sidste år på grund af en god indsats - især på børneholdene.

Mange børn i Allerød vil gerne gå til håndbold. Derfor er foreningen Allerød HK vokset med mere end 20 procent og har fået en reel medlemsvækst på 46 medlemmer sidste år. Faktisk er succes'en så stor, at klubben har måttet lave medlemsstop på U6-holdet for at sikre kvaliteten af træningen.

Det er nemlig særligt børne- og ungdomsholdene, der oplever medlemsvækst. Håndboldklubbens børnehold er gået fra at have 20 børn på et hold, til pludselig at have op til 40 børn på et hold. Det fortæller Kim Rasmussen, der både er bestyrelsesmedlem og træner, og som også har en forklaring på den succesfulde fremgang.

- Vi bruger en masse energi på, at træningerne for det første er godt forberedt, og dernæst at der er varme hænder nok til at hjælpe og tage vare på alle de små håndboldhoveder, siger han.

Netop den kvalitet i træningen i klubben sikrer et succesfuldt udbytte.

Lisbeth Lindhardt er træner i klubben, og ifølge hende er træning i børnehøjde noget af det, som Allerød HK er særligt god til og en medvirkende årsag til, at det går så godt på børneholdene.

- Vi forsøger at rumme bredden og tilgodese både det dygtige barn og dem, som har motorisk svært ved at kunne følge med. Fokus på det legende element med håndbold som fokus. Fokus på glæden og at træne i en positiv ånd. Vejlede og ikke fordømme, siger Lisbeth Lindhardt, der også selv er en del af forklaringen på succesen.

Klubben har nemlig været god til at fastholde de samme trænere gennem flere sæsoner.

- Jeg tror, det betyder meget, at der er en kontinuitet i træningen. For mit vedkommende, der har haft miniafdelingen i mange år, har det gjort, at jeg har lært, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Jeg er blevet dygtig med årene på grund af erfaring med børnetræning. Nogle ting kan man ikke læse sig til, det skal føles," siger Lisbeth Lindhardt.