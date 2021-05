Matas' hovedsæde i Allerød. Foto: Torben Klint / Ritzau Scanpix Foto: Torben Klint/Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

Matas indgår partnerskab om kosttilskud

Allerød - 29. maj 2021 kl. 17:06 Kontakt redaktionen

Matas, der har hovedkontor i Allerød, har indgået et partnerskab med Novozymes om at producere kosttilskudsprodukter til danske forbrugere, skriver Matas i en pressemeddeelse.

"Danske forbrugere ønsker i stigende grad at leve et sundere liv. De investerer mere tid og flere penge i en sundere krop og et sundere sind, og tendenserne peger i retning mod forebyggelse. Matas vil gerne understøtte forbrugernes ønske om at leve et sundere liv, og derfor vil Matas, i samarbejde med Novozymes' forretningsenhed for helsekostprodukter, Novozymes OneHealth, tilbyde en række kosttilskudsprodukter," skriver Matas.

Der er tale om helseprodukter med klinisk dokumenteret effekt, og det første produkt bliver lanceret og solgt på matas.dk og i fysiske butikker i løbet af sommeren 2021. Målet med partnerskabet er at udvide Matas' portefølje inden for et hastigt voksende sundheds- og helsemarked for blandt andet kosttilskud.

"Under Coronapandemien er det blevet tydeligt, at danskerne ser Matas som deres foretrukne sundhedsplatform, når det gælder gode råd og forbyggende sundheds- og helseprodukter. Derfor er det også vigtigt, at vi bliver ved med at styrke vores udvalg af fx kosttilskud, og partnerskabet med Novozymes er et afgørende skridt på vejen," siger CCO Lise Ryevad fra Matas.

Innovative kosttilskud til danskerne Hos Novozymes' forretningsenhed OneHealth er man glad for samarbejdet.

"Matas er en vigtig aktør på det danske marked for helse- og sundhedsprodukter, og vi er glade for at være med til at udvikle innovative kosttilskudsprodukter med udgangspunkt i klinisk forskning til danskerne. Med deres unikke profil og stærke platform er Matas en naturlig og vigtig samarbejdspartner for Novozymes OneHealth," siger vice president Ulrich Irgens, Novozymes OneHealth.

