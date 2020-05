Matas har vækst trods corona - takket være nettet

Omsætningsfremgangen kommer til trods for, at ledelsen vurderer, at corona-pandemien har påvirkede årets resultat negativt med omkring 50 millioner kroner.

Det skyldes blandt andet, at Matas' onlinesalg voksede markant igennem krisen. Og i takt med, at Danmark åbnede, kom efterspørgslen i butikkerne hurtigt igen.

- Corona-nedlukningen påførte Matas et umiddelbart og mærkbart tab. Men danskerne har haft behov for Matas på en anden måde end normalt under krisen. Vi har holdt de allerfleste butikker åbne gennem hele perioden, og vores nethandel er eksploderet, siger administrerende direktør i Matas A/S Gregers Wedell-Wedellsborg.