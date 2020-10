Masser af feriefilm i bio

Der er rig mulighed for at søge ly i Allerød Bio, hvis det bliver dårligt vejr i efterårsferien. I biografens mørke kan man med behørig afstand se film for både børn og voksne hele ugen igennem. Biografen må kun have 54 gæster i salen, og det styres helt automatisk via billetsystemet, der indsætter en friplads på hver side af en familie.