Kræmmermarkedet på Lynge Byfest oplevede en voldsom succes sidste år. Til april bliver der endnu flere muligheder for at gøre en god handel i Allerød, for byrådet har givet grønt lys til et ugentligt loppemarked på parkeringspladsen ved Allerød Bibliotek. Foto: Peter Frøsig Rasmussen

Marked skal skabe mere liv i bymidten

Som den eneste i byrådet stemte Blovstrødlistens Erling Petersen torsdag aften imod at godkende en ansøgning om at lave et antik- og kræmmermarked på parkeringspladsen ved Allerød Bibliotek. Det gjorde han, fordi han er bange for, at markedet vil skabe parkeringskaos i bymidten, fordi dele af bibliotekets parkering spærres af for at gøre plads til stadepladserne.

Risikoen for parkeringsproblemer skræmmer ikke byrådet, der har givet grønt lys til en ansøgning om at lave loppemarked i bymidten hver lørdag i perioden fra april til oktober.

