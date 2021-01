Borgmester Karsten Längerich og Allerød Kommune mangler 12 millioner kroner i coronakompensation fra regeringen. Foto: Allan Nørregaard

Mangler 12 millioner i coronakompensation: Savner afklaring om pengene kommer

Allerød - 14. januar 2021 kl. 20:05 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Allerød Kommunes 2020-regnskab viser et merforbrug på 14,3 millioner kroner, hvoraf de 12,2 millioner stammer fra ekstraudgifter til corona.

Der er tale om nettomerudgifter, hvilket vil sige, at de steder, man har haft mindreudgifter som følge af corona, er trukket fra.

Ifølge Allerød Kommune og borgmester Karsten Längerich (V) er kommunerne ellers ved flere lejligheder blevet lovet af regeringen at blive kompenseret for de ekstra brugte coronamillioner.

"I sommer fik vi i Allerød Kommune dækket 6,7 millioner kroner i coronaudgifter, men det har vist sig ikke at kunne dække alle vores merudgifter, der i efteråret løber op i 12 millioner kroner. Vi ved, at statsfinanserne er pressede, men regeringen bør, som den gjorde i foråret, kompensere os for de udgifter, vi har haft, fordi det er, hvad den har sagt, den vil gøre," siger bogmesteren og fortsætter:

"Status er, at der er en dialog mellem KL (Kommunerns Landsforening, red.) og regeringen. Finansministeren har i brev af 25. november 2020 til KL’s formandskab skrevet, at omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022, når der foreligger et overblik over de Covid-19-relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2021. Derfor tror jeg ikke, at der besluttes noget før til sommer. Men der er en generel bekymring blandt kommunerne, om vi får pengene," siger han.

Beløbet kan vokse De ekstra penge er ifølge kommunen primært gået til rengøring, ekstra personale på ældreområdet, dagtilbud, skoler og idrætsanlæg samt bygningstilpasninger. Med merforbruget nedjusteres forventningerne til overskuddet på kommunens drift fra et overskud på 63 millioner kroner til et på 51 millioner kroner.

Merudgifterne vil ikke få konsekvenser på kort sigt, men:

"På længere sigt vil det selvfølgelig betyde, at vi har det mindre i kassen, hvis vi ikke kompenseres, og beløbet kan vokse, for vi er jo heller ikke færdige med at bruge penge på corona," siger Karsten Längerich.