Mange børn har meldt deres ankomst, når både skoler og daginstitutioner i Allerød genåbner på mandag. Billedet her er taget før nedlukningen. Foto: Allan Nørregaard

Mange vil tilbage til skole og børnehave

Allerød - 19. april 2020 kl. 06:47 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nikolaj Rachdi Bührmann, der er formand for Børne- og Skoleudvalget ved ikke helt, hvad han havde regnet med. For han har aldrig tidligere været med til at lukke hele skole- og dagtilbudsområdet ned for en måneds tid senere at skulle åbne det igen. Men i hvert fald kan han konstatere, at det ser ud til, der kommer rigtig mange børn i både skole, vuggestue og børnehave, når de åbner igen på mandag.

- Det er ikke så mange, der bliver hjemme. Det gælder både skoler og daginstitutioner. Jeg tænker, at det tyder på, Allerød-borgerne er klar til at få Danmark i gang igen. Og forhåbentlig betyder det også, at de har tillid til, at vi efterlever retningslinjerne, siger Nikolaj Rachdi Bührmann (SF).

Han og de øvrige medlemmer af Børne- og Skoleudvalget holdt fredag aften møde om genåbningen af skoler og daginstitutioner.

Og de kan også på medarbejdersiden glæde sig over, at mange møder op mandag.

- Vi har i udvalget fået tal på sygefraværet blandt medarbejdere, og det ser lige nu ikke ud til at være anderledes end for 2019, så det holder sig indenfor normalen. Vi er ikke hårdt ramt lige nu af sygefravær, men det er selvfølgelig noget af det, der skal følges rigtig tæt, siger han.

På mødet fredag aften talte udvalget også om fjernundervisningen i de ældste klasser, 6. til 9. For udvalgsmedlemmerne synes, at man nu har arbejdet med den form så længe, at man godt kan tillade sig at have lidt højere forventninger til den.

- Både elever og forældre har spurgt til, om fjernundervisningen bare går ud på at skubbe lektier hjem til de unge, eller om det også handler om at have et live undervisningsmiljø, som også giver noget socialt, fordi man kan se kammeraterne. Det er jeg personligt rigtig glad for, for vi skal et step op i forhold til forventningerne. Derfor bliver det nu sådan, at der i specifikke fag bliver specifikke moduler, hvor man insisterer på live-undervisning, siger Nikolaj Rachdi Bührmann og tilføjer:

- Det er klart, at jo længere tid der går, før de ældste elever kommer tilbage til skolen, jo mere bliver vi også nødt til at sikre os, at de får en kvalificeret fjernundervisning.