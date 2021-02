Se billedserie Nogle konfirmander og deres familier planlægger stadig med en forårskonfirmation, mens andre allerede har valgt at udskyde den store dag til først på sommeren eller efteråret. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Mange af forårets konfirmationer rykkes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mange af forårets konfirmationer rykkes

Konfirmander, forældre og præster bider negle, for det er endnu uvist i hvor høj grad det bliver muligt at holde konfirmationer i foråret. En del har allerede skubbet højtideligheden.

Allerød - 12. februar 2021 kl. 06:18 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Tiden for forårets konfirmationer nærmer sig med hastigere skridt, end man nok har lyst til, hvis man er kommende konfirmand eller forælder til sådan en. For kan det overhovedet lade sig gøre at afvikle det traditionsbundne overgangsritual som planlagt i foråret?

Det er kirkerne i Allerød Kommune ikke sikre på, og de har derfor helgarderet sig og holder fast i forårets konfirmationsdatoer, samtidig med at der tilbydes alternative datoer senere på sommeren og i efteråret.

Alternative datoer I Lillerød Kirke, hvor 79 konfirmander i år skal konfirmeres, satser man fortsat på, at der traditionen tro kan holdes konfirmationer i bededagsferien og weekenden efter. Men der er til hver af de fire dage med konfirmationer også meldt en alternativ dato ud i september.

- Vi håber, at vi kan gennemføre konfirmationerne i foråret, men vi har også skrevet ud til familierne med alternative datoer i september måned, og dem er de ved at svare på nu. Der er allerede 27 familier, som har valgt at flytte konfirmationen til september, og de bliver selvfølgelig ikke flyttet tilbage til maj, siger sognepræst Carsten Mulnæs og uddyber:

- Vi har en aftale med folk om konfirmation i bededagsferien og weekenden efter. Den fastholder vi, hvis vi overhovedet kan. Så har vi så tilbudt fire datoer for konfirmation i september for dem, der ønsker at planlægge efter september måned. De datoer kan de regne med.

Hvis det viser sig at blive umuligt at gennemføre konfirmationerne i maj på grund af coronarestriktioner, bliver alle konfirmationer flyttet til september.

Skal vælge Samme model er Engholmkirkens præster netop blevet enige om at benytte sig af, og det skriver de ud til forældrene om i disse dage. Kirken har også datoer i spil i juni måned.

- Vi beholder dels de tre oprindelige datoer i bededags-weekenden, for det er der nogle, der ønsker. Så har vi også reserveret den sidste weekend i juni og den første weekend i september. Hver familie kan så vælge imellem den oprindelige dato i maj, en dato i juni eller en dato i september, siger sognepræst Lotte Høst Hansen.

- Der er jo ingen, der aner noget om, hvordan genåbningen kommer til at forløbe, og hvordan restriktionerne bliver. Det her er en måde at foregribe coronausikkerheden på. Nu tilbyder vi det hele, og vi håber på en jævn fordeling, så det bliver nogle mindre hold, og konfirmanderne kan få flere gæster med, siger hendes kollega Nils Wildschiødtz.

Konfirmand-marathon I Blovstrød Kirke skal 80 unge mennesker konfirmeres i år, og det ligger allerede på nuværende tidspunkt stort set fast, at konfirmationerne bliver rykket fra Bededags-weekenden til den 19. og 20. juni.

- Vi skrev tidligere på måneden ud til forældrene om de nye datoer og bad dem vende tilbage senest den 15. februar, hvis de gerne ville holde fast i de oprindelige dage. Vi har ikke hørt fra nogen endnu, så vi regner ikke med, at der bliver konfirmationer i bededagsferien, men tror på, at de bliver flyttet til juni, siger sognepræst i Blovstrød Kirke Mathias Harding.

Til den tid kommer det til at foregå i et lejet festtelt, som sættes op udenfor på kirkens område. Og så bliver der ellers tale om en marathon-præstation af de to præster, der skal forestå seks konfirmationer den ene dag og fem den anden.

- Som det er nu, må vi være 50 deltagere, når vi er udenfor i kirkeligt regi. Derfor er der maks seks konfirmander per konfirmation, så der er ikke andet for end at sprede det ud på så mange gudstjenester for ikke at blive for mange, siger Mathias Harding.

I Lynge-Uggeløse Kirker planlægger man fortsat med konfirmationer i foråret, men tilbyder også alternative datoer i august måned.