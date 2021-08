Se billedserie Tre nye ansigter på Konservatives liste: Eric Lerdrup Bourgois, Bettina Løgager og Thomas Frisch.. De tror på et godt valg til Konservative i Allerød, når der er kommunalvalg den 16. november. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Man kan godt tænke nyt, selvom man er konservativ Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Man kan godt tænke nyt, selvom man er konservativ

Allerød - 27. august 2021 kl. 06:38 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

58-årige Bettina Løgager er nummer fem på Konservatives liste til kommunalvalget senere på året. Den øverst placerede kvinde. Hun har tidligere snuset lidt til det politiske arbejde i partiet, men det er første gang hendes navn kommer til at stå på stemmesedlen.

Hvad har fået hende til at tage det skridt?

- Det har den betragtning, at hvis man synes, der er noget, der skal forandres, så må man også selv være med til at gøre noget ved det og ikke kun brokke sig over det, der ikke fungerer. Og så har jeg det her store, varme, bankende hjerte for ældre og har noget på hjerte i forhold til blandt andet rehabilitering, siger hun.

At det især er ældreområdet, der har Bettina Løgagers interesse, er meget naturligt. For i mange år har hun været hjemmesygeplejerske i kommunen. Nu arbejder hun som koordinerende sygeplejerske i forbindelse med de midlertidige pladser på Plejecenter Engholm, så kontaktfladen med kommunens ældre er stor.

- Der er nogle, som sander lidt til og bliver ensomme. Det kan typisk være, når ægtefællen går bort. Kan vi gøre noget for at tilvejebringe gode aktiviteter, hvor de mennesker kan møde nye bekendtskaber? Det er nogle af mine tanker, siger den nye kandidat.

Side om side med hende sidder Thomas Frisch og Eric Lerdrup Bourgois. De to stiller også op til kommunalvalget for Konservative, og de tre førstegangskandidater har fundet ud af, at de med hver deres interessefelter dækker de politiske emner i Allerød godt ind.

Thomas Frisch, der også er kendt som talsmand for borgergruppen imod erhvervsområdet ved Farremosen, engagerer sig primært i energi, erhverv og miljøspørgsmål. Eric Lerdrup Bourgois, der er historisk leder ved Den Kongelige Livgarde, er optaget af kultur, identitet og design.

- På den måde synes vi, at vi rammer hele vejen rundt. Men vi har også alle en interesse i at skabe mere fællesskab på tværs i Allerød, siger Thomas Frisch.

De manglende unge Et af de emner, de taler en del om i sofaen på caféen, er de unge. For der er ikke mange tilbud til de unge i Allerød, er de enige om.

- Vi har i mange år manglet et sted, hvor de unge kan være. Og det skal jo helst være sådan, at de unge tænker: Det var fedt at være i Allerød. Der skal mine børn også vokse op, siger Bettina Løgager, og Thomas Frisch tilføjer:

- Vi har ældrefaciliteter, men ikke noget ungdomshus. Det er egentlig for dårligt.

Eric Lerdrup Bourgois kommer med et bud på, hvorfor der ikke er mange unge i 20'erne bosat i kommunen.

- Dels er der ikke noget miljø til det, men der er jo heller ikke nogen videregående uddannelser. Det forstår jeg ikke, at kommunen ikke har budt ind på, for det giver en demografisk skævhed, siger han.

Thomas Frisch mener også, det er vigtigt at skabe nogle aktiviteter, der interesserer de unge.

- Det handler om de små ting som for eksempel at få en kæmpetrold eller en wakeboard-bane i Lynge grusgrav. Aktiviteter, der betyder, at folk gider at opholde sig i Allerød. Man skal give de ting en chance, så man får noget at være fælles om, siger han.

Det er Eric Lerdrup Bourgois helt enig i.

- I Lynge kunne man skabe det fedeste urban beach-miljø, som kunne være med til at løfte Lynge uden at ødelægge naturen. Vi skal styrke fællesskabet og give folk lyst til at mødes på tværs af kommunen, siger han.

- Det er vigtigt, at vi får tilført noget ungdom til Allerød, ellers bliver vi bare ældre og ældre og hænger i dyndet. Vi skal have nye kræfter til byen, siger Thomas Frisch.

Friske øjne De tre taler også om bedre interne transportmuligheder i kommunen. Både i form af flere cykelstier og satellitbusser imellem kommunens byer. Om tarveligt nybyggeri i bymidten. Og om at Den Kongelige Livgarde fylder alt for lidt i hverdagen i Allerød.

Så dvæler de ved det behov, de mener, der er for nye kræfter i byrådet.

- Det gamle byråd har jo siddet i 100 år, og det kører lidt på autopilot. Det trænger til nye kræfter. Med os tre kan du stemme konservativt og samtidig på fremtiden, for vi har ikke den historik, som mange af de andre er sovset ind i. Vi kan godt have konservative meninger, men vi vil gerne tænke ud af boksen, siger Thomas Frisch, og Bettina Løgager tilføjer:

- Og være modige.

Eric Lerdrup Bourgois synes, at der er blevet taget godt imod både de tre nye kandidater og deres ideer.

- Jeg fornemmer faktisk, at der er en vilje til forandring. Også blandt de gamle byrådsmedlemmer, også de konservative. De har blandt andet taget godt imod idéen om et design district. Vi har en lang historie med møbeldesign i Allerød. Det har vi aldrig udnyttet kommercielt. Det kunne man gøre med blandt andet et design museum. Man kunne også forestille sig, at hele vores keramik-tradition blev inddraget. Jeg mener, at man kunne forvente omkring 100.000 besøgende. Forestil dig hvad det kunne betyde for caféer og butikker i byen. Derudover ville det skabe stolthed over at bo i en møbeldesign-kommune, siger han.

Borgerlig politik Debutkandidaterne er ligeledes optaget af, at der skal føres borgerlig politik i Allerød Kommune.

- Vi er jo borgerlige, og der er ingen tvivl om, at vi også går ind i det her med øje for, at Allerød er en borgerlig kommune og skal have et borgerligt samarbejde. Vi synes alle tre, det er mærkeligt, at samarbejdet lige nu er baseret på Socialdemokratisk støtte. Det bør kunne lade sig gøre at etablere et borgerligt samarbejde, og det vil vi alle tre 100 procent skubbe på for. Borgerne i Allerød fortjener et borgerligt samarbejde. Men der skal jo være vilje fra andre end Konservative, siger Thomas Frisch.

Bettina Løgager ærgrer sig over, at viljen til at inddrage Konservative ikke rigtig har været der i denne byrådsperiode.

- Det er super ærgerligt, at Konservative ikke har været mere med. Det er ikke rimeligt overfor borgerne, at man ikke arbejder med et bredt flertal, siger hun, og Thomas Frisch konstaterer:

- Man kan vælge at se tingene ske eller prøve at få tingene til at ske. Og der er vi tre nok skruet sådan sammen, at vi ikke synes, det er særlig sjovt bare at se på.