Se billedserie Slut. Handelsbanken i Lynge er lukket, og byen er nu bankløs. Foto: Allan Nørregaard

Man holder da tale for sin bank

Allerød - 05. november 2020 kl. 07:30 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

En loyal kunde lige til det sidste. Sådan må man betegne Lynge-borger og Handelsbank-kunde Jørn Winther Jepsen.

Fredag havde bankfilialen sin sidste åbningsdag i Lynge. Efter mere end et årti som byens eneste bank rykker medarbejderne nu til Lillerød (minus en enkelt der skal til en anden filial) og efterlader dermed Lynge bankløs. Det begræder Jørn Winther Jepsen, der efter eget udsagn har været kunde i banken i i hvert fald 40 år.

Trods det triste farvel havde han fundet vej til banken på dens sidste dag for at sige tak for mange års godt samarbejde. Her holdt han med sin kone Kate ved sin side tale for filialens ansatte. En tale der startede med ordene "Min kære bank".

"Når jeg spørger mine bekendte, hvordan deres forhold er til deres bankdirektør - så plejer de at sige, at ham ser de da aldrig. Hertil plejer jeg at sige, at hende drikker vi da kaffe med en gang om året. Og så er jeg i øvrigt på krammefod med hende," sagde han blandt andet og smilte til Hatice Bakke, der siden 2013 har været filialdirektør i banken.

Han lagde ikke skjul på, at han kommer til at savne at kunne stikke hovedet indenfor og sige hej.

"Det er vigtigt at kende hinanden, når det handler om penge. Derfor vil jeg da heller ikke lægge skjul på, at det er pisse ærgerligt, at I nu lukker. Omvendt er det en kæmpe trøst, at I ikke forsvinder, men blot flytter syv kilometer (til Lillerød, red.)," sagde han.

En medspiller

Jørn Winther Jepsen blev sidste år kåret til årets Lynge-borger og er en særdeles aktiv mand i lokalmiljøet. Det var også i den sammenhæng, at han var kommet for at sige tak til banken.

"De har jo spillet med," siger han efter sin tale og nævner især det traditionelle bank-løb under Lynge Byfest og Kræmmermarked.

Der kommer dog også til at være et bankløb næste år (hvis corona tillader byfesten), og Handelsbanken vil fortsat være en del af erhvervsforeningen i byen, fastslår Jens Karlsson, filialdirektør i Handelsbanken i Lillerød, og i øvrigt tidligere direktør i Lynge-afdelingen dengang banken stadig hed Lokalbanken.

"Det er klart, vi skal være mere på tæerne nu for at gøre os synlige over for vores kunder i Lynge, og derfor vil vi også forsøge at være så meget til stede i byen som muligt via eksempelvis erhvervsforeningen," siger han.

Hatice Bakke bliver stedfortrædende direktør i Lillerød-filialen. Hun ser fremad efter lukningen.

"Det er noget, vi har overvejet længe, og jeg synes, det giver mening. Der er mange synergier ved at slå os sammen, og vi vil stadig være tæt på Lynge. Det er klart, det også er vemodigt, men jeg glæder mig også til det nye, siger hun.

Handelsbanken lukker også sin hæveautomat. Det ligger endnu ikke fast, hvad der skal ske med Handelsbankens lokaler ved Lynge Bytorv.